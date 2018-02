¿Cuál es la calificación de riesgo de Argentina bajo el gobierno de Macri?

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Durante los dos años largos que ya lleva Mauricio Macri a la cabeza de Argentina, han sucedido una gran cantidad de cambios económicos. Todos apuntan a lograr la “normalización” internacional de un modelo de economía aislada y “atípica”, que ha detenido por una década el crecimiento del país.

Justamente, ese es el tema que trataremos esta semana en GloboEconomía, con nuestro invitado Roberto Sifon-Arevalo, principal responsable de los ratings soberanos para las Américas en Standard & Poor's Global. La conversación nos planteará una idea clara de cómo las agencias de calificaciones internacionales perciben en este momento la evolución que ha vivido Argentina.

Lo que está claro es que dichas firmas valoran la evolución durante este periodo. En los últimos dos años, Standard & Poor's Global ha subido tres veces la calificación de la deuda soberana argentina, la última fue en octubre pasado. Sin embargo, también es cierto que las agencias aún son cautas con lo que podremos ver más adelante.

Todo parecería indicar que la vía de evolución gradual impulsada por Macri está dando sus resultados. Pero, las agencias de rating también evalúan el riesgo de que algunas de esas reformas se queden a medio camino.

Ahora, la opinión pública de un país tan dividido resulta tremendamente importante. Las victorias políticas de Macri han tenido márgenes muy estrechos y parece evidente que, para completar su proyecto, el presidente necesitaría mas tiempo.

Es decir, la continuidad de sus reformas exigirían una extensión de su mandato en las siguientes elecciones presidenciales. Y para conseguir eso, necesita ganarse y “mantener” de su lado a la opinión publica por los dos próximos años.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET