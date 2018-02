Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Este sábado 10 de febrero a las 8:30 p.m. (Miami), CNN en Español presenta una nueva edición de Mercado Sur, en la que la periodista Jésica Bossi entrevistará a dos altos ejecutivos de Latinoamérica, y se dará a conocer un negocio particular instalado en Río de Janeiro.

En esta oportunidad, Bossi visitará a Marcos Galperín, fundador del portal MercadoLibre.com, una plataforma de compra y venta de artículos por internet, líder en Latinoamérica. Galperín contará a la audiencia los secretos de una compañía con presencia en 19 países y más de 200 millones de usuarios registrados.

Por otro lado, el público conocerá un particular bar en Rio de Janeiro, en el que los visitantes pagan el precio de su cerveza según la oferta y demanda, como si estuvieran comprando acciones, bonos o títulos en la bolsa de Nueva York.

Por último, Bossi tendrá una entrevista con Gary Urteaga, uno de los cofundadores de una aplicación de venta de entradas de cine desarrollada en Perú y que actualmente se extendió por el mundo. En este encuentro, los televidentes conocerán los secretos de un innovador y las claves para ser exitoso en los tiempos modernos.

Mercado Sur, se transmite el sábado 10 de febrero a las 8:30 p.m., con repeticiones el domingo 11 a las 3:30 p.m.; el lunes 12 a las 3:00 a.m. y a las 10:30 a.m. y el sábado 17 a las 8:30 a.m. por CNN en Español. Todos en horario de Miami.

CNN en Español

La unidad de negocio de CNN en Español es responsable por varias plataformas de multimedia orientadas hacia una audiencia de habla hispana alrededor del mundo. Esto incluye CNN en Español, el canal de 24 horas de noticias para América Latina, México, y los Estados Unidos en tres diferentes señales alcanzando 42 millones de hogares y habitaciones de hotel en América Latina y a 7.4 millones de hogares en Estados Unidos, así como CNNEspanol.com, y CNN en Español Radio, que incluye estaciones de radio afiliadas a la carta en América Latina, Europa y los Estados Unidos.

Contactos:

Mariana Piñango, Latinoamérica – Mariana.Pinango@turner.com

Javier Merino, México – Javier.Merino@Turner.com