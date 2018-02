Medios de derecha se obsesionan con una historia sobre el FBI que horas después fue desacreditada

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMoney) - Miembros de los medios a favor de Donald Trump actuaron como si hubieran descubierto una mina de oro este miércoles en la mañana.

Liderados por Fox News, estos medios de comunicación se volcaron en un frenesí por lo que presentaron como una historia explosiva que no solo lanzó al expresidente de Estados Unidos Barck Obama, y a Hillary Clinton, a un escenario negativo, sino que simultáneamente ayudaron a reivindicar las acusaciones que el entonces candidato Donald Trump hizo sobre que la investigación del FBI al servidor privado de correo electrónico de Clinton estaba “amañada”.

Pero una revisión de CNN a la premisa de la historia indica que los mensajes de texto claves en los que se basa la historia fueron sacados de contexto, y presentados como algo enteramente diferente de lo que realmente significaban.

A primera hora de la mañana, Fox News publicó un artículo en su página web basado en comunicaciones recién publicadas entre altos los funcionarios del FBI, Peter Strzok y Lisa Page. Los mensajes de texto fueron publicados este martes en un reporte producido por la oficina del senador republicano Ron Johnson.

En un mensaje del 2 de septiembre de 2016, Page escribió que había una reunión en las instalaciones del buró porque Obama quería “saber todo lo que estamos haciendo”.

En su reporte, Johnson dijo que el texto generaba preguntas sobre el involucramiento de Obama en la investigación del FBI sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico por parte de Hillary Clinton. Pero de hecho, el mensaje parecía indicar más que Obama quería mantenerse informado de la investigación sobre la interferencia rusa en la elección de 2016.

En su historia, Fox News reiteró la acusación de Johnson sin escrutinio. De hecho, no está claro si Fox News incluso contactó al equipo de Obama antes de publicar para ver si había otra explicación a lo que Page decía en su texto. La historia no hace ninguna referencia a si el reportero buscó un comentario. En un correo electrónico a CNN, la portavoz de Fox News, Carly Shanahan no respondió si el reportero de Fox había contactado a la oficina de Obama.

“Está claro que estás obteniendo tu tema de discusión de un análisis parcial de Think Progress”, dijo Shanahan, refiriéndose a un sitio web de noticias liberales.

Antes de que otros medios de comunicación pudieran dar un contexto apropiado a ese mensaje de texto, la narración rebotó en el universo de los medios afines a Donald Trump en lo que se ha vuelto un patrón para historias que parecen cuestionar la investigación al presidente, o sugieren que la investigación sobre Clinton no fue completa.

El mensaje engañoso fue entregado a millones de personas a través de Fox News y otros medios a favor de Donald Trump a toda velocidad. Artículos sobre el mensaje de texto eran protagonistas de medios desde Drudge Report y Breitbart, hasta InfoWars y Gateway Pundit.

La historia eventualmente llegó al propio presidente Donald Trump, quien lo amplificó aún más cuando tuiteó que “LOS NUEVOS TEXTOS DEL FBI SON UNA REVELACIÓN”.

NEW FBI TEXTS ARE BOMBSHELLS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2018

Las personas familiarizadas con esta historia disputan fuertemente las aseveraciones de que el mensaje de texto hiciera referencia a la investigación del correo electrónico de Clinton. El mensaje de texto, dicen ellos, estaba haciendo referencia al deseo de Obama de mantenerse al tanto de la investigación del FBI sobre la intromisión rusa en las elecciones.

Un exfuncionario del gobierno de Obama le dijo a CNN que la idea de que el mensaje de texto se tratara de la investigación del correo de Clinton “no tenía ningún sentido”, agregando que la teoría no se ajusta a la línea de tiempo de los eventos.

De hecho, el mensaje de texto fue enviado el 2 de septiembre de 2016, meses después de que el FBI hubiera cerrado la investigación de Clinton y antes de que reabriera la investigación. Pero el 2 de septiembre de 2016 fue solo días antes de que Obama confrontara al presidente de Rusia Vladimir Putin por la intromisión en la elección presidencial.

Una persona familiarizada con el pensamiento de Strzok reiteró esta versión, diciéndole a CNN que el mensaje de texto se refería a los intereses más amplios de Obama en temas de la posible interferencia rusa en la elección presidencial. La idea de que Obama estuviera microgestionando la investigación del FBI no coincide con la realidad, dijo la fuente.

En una nota al pie de página de su reporte, Johnson incluso pareció conceder la idea de que el hecho de que el mensaje de texto se refiriera a la investigación por correo electrónico de Clinton era solo especulación.

El reporte indica que el Departamento de Justicia informó haber redactado "mensajes de texto de naturaleza personal o relacionados con otras investigaciones". Como este mensaje no fue redactado, dice el reporte de Johnson, se puede suponer que el Departamento de Justicia "cree que puede estar relacionado con la investigación del FBI de información clasificada en el servidor privado de la Secretaria Clinton".

Esta no es la primera vez que una afirmación impulsada por Johnson y Fox News se ha derrumbado en las últimas semanas. A finales de enero, el senador de Wisconsin respaldó una acusación —que fue igualmente amplificada por Fox News— de que mensajes de texto entre Strzok y Page indicaban que había una “sociedad secreta” en el FBI.

Johnson lo hizo después de que personas dijeran que el mensaje de texto hacía referencia a un obsequio de los calendarios temáticos de Putin que uno de los empleados compró como broma para aquellos que trabajaban en una etapa principal de la investigación rusa.

Fox News continuó discutiendo la historia al aire este miércoles en la tarde, incluso después de que múltiples medios de comunicación —incluyendo The Wall Street Journal, que es controlado por el líder de Fox, Rupert Murdoch— reportaran información contraria.