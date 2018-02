Observaciones satelitales revelan que el nivel del mar sigue subiendo y a una velocidad acelerada

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Pero la tasa anual de crecimiento no es constante: puede aumentar más allá de las proyecciones

(CNN) – El aumento en el nivel del mar es una realidad y la tasa en la que está creciendo es cada vez mayor, según lo reveló un informe publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Liderados por Steve Nerem, profesor de ciencias de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Colorado-Boulder, los investigadores usaron datos satelitales de 1993 para observar cómo han crecido los niveles en los océanos de nuestro planeta.

El uso de información satelital –en lugar de los indicadores de maerómetros que usualmente se usan para medir los niveles del mar– permite estimaciones más precisas del nivel global de los océanos, pues proporciona mediciones en mar abierto.

El equipo observó un aumento total de 7 centímetros durante 25 años de datos, lo que concuerda con la tasa actual –y generalmente aceptada– del aumento del nivel del mar que es de aproximadamente 3 milímetros cada año año.

Pero esa tasa no es constante.

Las continuas emisiones de gases de efecto invernadero están calentando la atmósfera, los océanos de la Tierra y derritiendo su hielo, lo que lleva a que aumente la tasa de aumento del nivel del mar.

“Esta aceleración, impulsada principalmente por el deshielo veloz en Groenlandia y la Antártida, tiene el potencial de duplicar el aumento en el nivel del mar para 2100 a más de 60 centímetros en vez de 30, con respecto a las proyecciones hechas a partir de una tasa constante”, explicó Nerem, quien también es miembro del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales.

Y esa proyección concuerda perfectamente con los modelos climáticos utilizados en el último informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, que muestra que el nivel del mar subirá entre 52 y 98 centímetros para 2100, en un escenario “normal”, es decir, si las emisiones de efecto invernadero continúan sin reducirse.

Por eso, ahora los científicos han observado evidencias que validan las proyecciones del modelo climático y que les proporcionan a los responsables de las crear políticas una “evaluación basada en datos del cambio del nivel del mar que no depende de los modelos climáticos”, añadió Nerem.

¿Qué pasaría si llegamos a ese nivel?

Un aumento de 65 centímetros en el nivel del mar causaría problemas graves para las ciudades costeras alrededor del mundo. Las situaciones extremas de agua, como las mareas altas y las oleadas de tormentas fuertes, se empeorarían exponencialmente.

Por ejemplo, considera el récord que alcanzó el Puerto de Boston durante la ‘bomba ciclónica’ de enero o la inundación constante en Miami por las mareas del Rey: ocurren con niveles del mar que han aumentado alrededor de 30 centímetros en los últimos 100 años.

Ahora, los investigadores apuntan a que podríamos agregarle otros casi 61 centímetros al mar para finales del mar.

Nerem y su equipo tuvieron en cuenta los cambios naturales en el nivel del mar gracias a ciclos como El Niño o La Niña e incluso eventos como la erupción del Monte Pinatubo en 1991, que alteró los océanos en todo el mundo durante varios años.

El resultado es una aceleración “impulsada por el cambio climático”: la cantidad que el nivel del mar está subiendo, debido al calentamiento global causado por el hombre.

Estos científicos usaron información de otras misiones climáticas como el Experimento de Clima y Recuperación Gravitatoria (GRACE, por sus siglas en inglés, para determinar cuál es la causa que está acelerando las tasas del nivel del mar.

En estos momentos, más de la mitad del incremento observado es el resultado de la “expansión térmica”: a medida que el agua del océano se calienta, el mar se expande y su nivel aumenta. El resto del incremento es producto del hielo derretido en Groenlandia y la Antártida y los glaciares de montaña que desembocan en los océanos.

Además, su hallazgo resulta preocupante cuando se considera la reciente pérdida rápida de capas de hielo.

“65 centímetros es probablemente el extremo inferior para 2100”, indicó Nerem, pues “considera que las tasas y aceleración que hemos visto durante los últimos 25 años continuarán durante los próximos 82 años”.

“Ya estamos viendo signos de inestabilidad en la capa de hielo en Groenlandia y de la Antártida, de manera que si experimentan cambios rápidos, entonces probablemente veremos más de 65 centímetros de aumento en el nivel del mar para el 2100”, completó.

El científico experto en clima del Penn State Michael Mann, quien no participó en el estudio, explicó que este “confirma lo que hace tiempo temíamos: que la pérdida de hielo antes de lo esperado de las capas de la Antártida occidental y Groenlandia está acelerando el aumento del nivel del mar antes de lo previsto”.

Judson Jones de CNN contribuyó a esta historia.