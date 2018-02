El partido oficialista de Sudáfrica exige que el presidente Jacob Zuma renuncie

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El partido gobernante de Sudáfrica, ANC; ha "retirado" al presidente Jacob Zuma de su cargo "por interés del país", anunció en Johanesburgo el secretario general del ANC, Ace Magashule.



Zuma había propuesto renunciar en un período de aviso de 3 a 6 meses, algo que fue rechazado por su partido.

Es una exigencia pública para que el presidente renuncie.

"Retirar" al presidente es una posición poderosa de que el ANC ya no respalda a Zuma y aumenta a la presión para que renuncie. Pero eso por si solo no lo sacará de su cargo: Zuma debe renunciar o enfrentarse a una votación de no confianza en el Parlamento.

El comité ejecutivo del ANC decidió retirar al presidente después de más de 8 años en el poder tras una sesión maratónica que se extendió hasta las horas de la madrugada este martes.

Zuma acordó dimitir si se le concedía un período de transición de tres a seis meses, dijo el martes el secretario general del ANC, Ace Magashule, en una conferencia de prensa en Johannesburgo.

Pero el ANC rechazó la propuesta de transición de Zuma y la postura actual del presidente no está clara.

"Sudáfrica atraviesa un período de incertidumbre y ansiedad como resultado del tema de transición no resuelto", dijo Magashule, y agregó que la decisión fue difícil "tomada después de discusiones exhaustivas".

Magashule no dio un plazo o un período de transición para que Zuma renuncie. El mandato del presidente debía finalizar el año próximo.