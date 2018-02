Jacob Zuma renuncia a su cargo como presidente de Sudáfrica

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció este miércoles su renuncia inmediata al cargo, después de una serie de escándalos de corrupción que lo llevaron a perder el apoyo del partido gobernante del país, Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés). Estuvo ocho años en el poder.

Durante una rueda de prensa en Pretoria, Zuma señaló: "He llegado a la decisión de renunciar como presidente de la República con efecto inmediato".

Momentos antes de revelar su dimisión, señaló que “ninguna vida se debería perder en mi nombre y el ANC tampoco debería dividirse por mi nombre".

Justamente, este martes, el ANC reveló que había "retirado" a Zuma del cargo "por interés del país", según indicó en Johanesburgo el secretario general del partido, Ace Magashule. "Retirar" al presidente fue una demostración poderosa de que el ANC ya no respaldaba al presidente y que aumentó la presión para su renuncia.

Este miércoles, Zuma también sostuvo que no está de acuerdo con la decisión del ANC, pues siempre ha sido "un miembro disciplinado" de la organización. "Cuando me vaya, continuaré sirviendo a la gente de Sudáfrica, así como también al ANC, la organización en la que he servido toda mi vida", insistió.

Después de la renuncia, el ANC emitió un comunicado señalando que la decisión de Zuma "proporciona certeza al pueblo de Sudáfrica en un momento en que los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país requieren una respuesta urgente y resuelta de todos los sectores de la sociedad".

En ese sentido, el partido indicó que acepta la renuncia y ratifica su decisión de haberlo "retirado", una determinación que "se tomó solo después de discusiones exhaustivas sobre el impacto que ese retiro tendría en el país". Además, la ANC agradeció la labor de Zuma en sus años de mandato.

Zuma, de 75 años, sobrevivió a múltiples intentos de los partidos de la oposición para expulsarlo durante sus más de ocho años en el poder, lo que le valió el apodo de "presidente del Teflón".

El ANC llevaba varios meses tratando de expulsarlo. En diciembre, lo sacó de la presidencia del partido y eligió por una estrecha diferencia a Cyril Ramaphosa, un exlíder sindical millonario, sobre el sucesor preferido de Zuma, su exesposa, Nkosazana Dlamini-Zuma.

En el comunicado sobre la renuncia de Zuma, el ANC indicó que espera que todos sus miembros en el Parlamento "voten por Cyril Ramaphosa como el candidato que el ANC nominará para presidente, cuando el Parlamento se reúna para elegir a un presidente de la República".