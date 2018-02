Maduro dice que sí irá al a Cumbre de las Américas, desafiando a Perú

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Lo más importante

“Me tienen miedo? No me quieren ver la cara? Pues me van a ver. Por que llueva, truene o relampaguee, ahí estaré”, anunció Maduro asegurando que asistirá a la cumbre

Maduro aseguró que había recibido una carta de Perú invitándolo al evento

La canciller peruana Cayetana Aljovin dijo que la presencia de Maduro "ya no era bienvenida" en la cumbre, durante una conferencia de prensa en Lima