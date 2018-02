El Gobierno de Brasil enviará a las Fuerzas Armadas a tomar el control policial de Río de Janeiro

Acabei de decretar intervenção federal na área da segurança pública do Estado do #RiodeJaneiro. O crime organizado não pode continuar e nem pode se transformar em uma ameaça a todo o País. Temos que garantir a tranquilidade do nosso povo. E vamos fazer isso. pic.twitter.com/hIi2FolOn8

— Michel Temer (@MichelTemer) February 16, 2018