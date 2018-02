¿Abuela al rescate? Encontró los planes de su nieto para un tiroteo masivo y decidió hacer algo

(CNN) – Una mujer en Everett, Washington, estaba revisando el diario de su nieto en la noche de este lunes, cuando descubrió algo que cambiaría para siempre la manera de verlo.

“Me estoy preparando para el tiroteo en la escuela”, escribió el joven, según informaron los investigadores.

“No puedo esperar. Mi objetivo se ha vuelto mucho más preciso… no puedo esperar para entrar en esa clase y estallar a todos esos pu***”, añadía en su diario.

A la mañana siguiente ella llamó a la Policía. Y por la tarde de ese mismo día, indicaron las autoridades, su nieto ya estaba en prisión señalado de cargos por intento de asesinato.

Sobre la base de las anotaciones más recientes que hizo en su diario, la Policía cree que Joshua O’Connor planeaba disparar contra los estudiantes de la escuela secundaria ACES Alternative, en Everett. Y su abuela ahora es elogiada por salvar potencialmente al colegio de una tragedia similar a la que ocurrió un día después en una escuela secundaria de la Florida.

“Estamos agradecidos con la labor de la abuela para prevenir que la tragedia ocurriera”, señaló Andrew Muntz, portavoz del Distrito Escolar de Mukilteo. “A la luz de lo que pasó este miércoles en la Florida, sus acciones demuestran la importancia de acudir a las autoridades en caso de ver u oír algo”, insistió.

O’Connor, de 18 años, tuvo su primera audiencia ante el tribunal este miércoles y su fianza fue fijada en 5 millones de dólares. No se declaró culpable.

Según un documento de causa probable del condado de Snohomish, O’Connor había estudiado otros tiroteos masivos y bombardeos con el fin de no repetir los errores de los demás. La Policía sostiene que el joven también planeaba usar artefactos explosivos caseros, así como morir durante el ataque.

“Necesito lograr el mayor número de víctimas que sea posible”, escribió, de acuerdo a lo que revelaron los investigadores. “Necesito que esto cuente”, completó.

Los investigadores afirmaron que O’Connor aún no decidía si ejecutaría su plan en la escuela secundaria ACES o en la Kamiak, que queda a unos 8 kilómetros de distancia. Según dijeron, él escribió en el diario que lo decidió lanzando una moneda. al aire

Impactada y alarmada, la abuela de O’Connor también encontró un rifle semiautomático en la funda de la guitarra de su nieto. Ella le informó a la Policía que, recientemente, el joven había comprado granadas inertes que quería llenar con polvo negro.

A ella le pareció, indican los documentos judiciales, que su nieto estaba cerca de ejecutar su plan. Y ahí fue cuando decidió llamar a la Policía.

Los agentes llegaron a la casa y encontraron dos granadas militares en la habitación de O’Connor, lo que los llevó a solicitar una orden de allanamiento.

Aunque la investigación aún estaba en curso, dijo la Policía, O’Connor fue sacado de clase y arrestado. Mientras lo transportaban, el joven sacó la mano de una de las esposas y se escapó de un agente, pero tropezó y cayó. Cuando el oficial trató de levantarlo, O'Connor le “dio patadas de mula” al oficial, indicó la policía.

Fue ingresado en la cárcel del condado de Snohomish por la investigación de un intento de asesinato y agresión.

Su defensora pública, Rachel Forde, le dijo a CNN que no considera que la Policía tenga suficiente evidencia de que O’Connor dio “un paso sustancial” para ejecutar un asesinato.

“En este país no criminalizamos a la gente por lo que piensa. No castigamos a un adolescente por desahogarse en su diario. Basándome en lo que he visto, el estado no tiene pruebas suficientes de que Joshua tuviera la intención de actuar sobre esas cavilaciones”, sostuvo.

“El hecho de poseer armas legalmente por sí solo no es un indicio de que Joshua tuviera la intención de actuar sobre las cosas que estaba desahogando en su diario. Las armas que supuestamente Joshua poseía no estaban específicamente diseñadas para un uso ilegal y pueden cumplir un propósito legal”, insistió.

Mientras tanto, la policía elogia a la abuela por haber llamado a las autoridades.

“Es importante permanecer atentos a los comportamientos extraños o peculiares de nuestros hijos o de otros estudiantes”, dijo el agente Aaron Snell, portavoz de la policía de Everett. “En Everett, fuimos lo suficientemente afortunados de que un miembro de la familia creyera que había amenazas creíbles y contactara a las autoridades para investigar más a fondo”, completó.

“La decisión probablemente fue difícil, pero fue la correcta en este caso”.

O’Connor fue arrestado un día antes de que diecisiete personas murieran por disparos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Los investigadores dicen que el atacante, Nikolas Cruz, había publicado declaraciones “perturbadoras” en redes sociales antes del tiroteo.

Brandon Griggs de CNN contribuyó a esta historia.