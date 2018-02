Así criticaron los sobrevivientes del tiroteo las respuestas "patéticas" de los políticos

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – Dos sobrevivientes del tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, Florida, criticaron las respuestas de los políticos frente a la masacre: dijeron que eran “repugnantes” y “patéticas” durante el programa de CNN “New Day” en la mañana de este lunes.

Emma González –cuyo discurso a favor del control de armas se volvió viral cuatro días después de que 17 personas fueran asesinadas por un exestudiante en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas– reprochó al senador republicano de la Florida Marco Rubio, quien ha dudado de que las propuestas sobre leyes de armas hubieran impedido la masacre.

“Ellos dicen que los criminales consiguen armas sin importar las leyes que estén vigentes. Eso puede ser cierto, pero no tenemos que alentarlos a obtener esas armas”, le dijo González a Alisyn Camerota de CNN. “Podemos hacer que les sea más difícil… y también podemos prevenir que ocurran algunos crímenes gravemente desagradables y algunas tragedias realmente indescriptibles. Y si en este punto alguien no quiere hacer eso, es patético”, añadió.

El compañero de González, David Hogg –quien les ha pedido públicamente a los legisladores que “tomen alguna acción” contra las armas después del tiroteo– respondió de manera similar. “Es absolutamente aterrador el hecho de que él inmediatamente se levantara y empezara a hablar cómo el control de armas no es la solución. En este momento, cada respuesta es la solución porque no hemos intentado con ninguna de ellas”, afirmó.

Hogg también respondió al tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que culpó al FBI de la tragedia. “Creo, personalmente, que es repugnante”, dijo el sobreviviente.

Después, González, estudiante de último año, señaló que el propio Trump está a cargo de la agencia. “Quiero reiterar que el FBI fue parte de los equipos de socorro increíbles que nos ayudaron a ponernos a salvo y el hecho de que él (Trump) quiera desacreditarlos de alguna manera y de que está tratando de poner la lupa sobre ellos no es aceptable”,

Los estudiantes también criticaron a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y a los legisladores que reciben dinero de la organización. “Disolver. Desmantelar. No hagan otra organización con un nombre diferente. No se atrevan a volver aquí”, sostuvo González.

Y sobre los políticos que reciben contribuciones financiera de la NRA, completó: “Les seguiremos diciendo que si ellos aceptan este dinero manchado de sangre están en contra de los niños… O financian a los asesinos o estás del lado de los niños. Los niños que no tienen dinero. No tenemos empleos, así que no podremos pagar por su campaña. Esperaríamos que tengan la moral de apoyarnos en este punto”.

Hogg estuvo de acuerdo y preguntó: “Si no pueden resultar electos sin recibir dinero de los asesinos de niños, ¿por qué se postulan?”.

González también mencionó su visión para la “March for Our Lives (Marcha por nuestras vidas)”, un evento que reunirá el próximo 24 de marzo a estudiantes de todo el país en Washington con el objetivo de manifestar que la nación no puede seguir esperando para abordar los problemas de seguridad escolar y la reforma del control de armas.

“Sé que la información se ha extendido ampliamente, pero espero que podamos incluso extenderla aún más en ese punto porque sé que va a ser indescriptible, pero de una manera tan positiva”, compartió.