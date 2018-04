Un ave decapitada en el balcón de su casa: la presunta amenaza a un fiscal en Perú

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN en Español) - Un ave muerta y sin cabeza fue hallada en el balcón de la vivienda del fiscal Marcial Páucar en Lima, capital de Perú, este miércoles. Paúcar, fiscal provincial, es parte del equipo que investiga el caso de corrupción conocido como Club de la Construcción. De acuerdo a la Fiscalía de la Nación, este extraño hecho "podría tratarse de una amenaza".

Marcial Paucar relató que encontró el ave decapitada en horas de la madrugada de este miércoles. De acuerdo al fiscal, el animal muerto fue lanzado "con bastante fuerza", considerando la mancha que dejó en la ventana y que su departamento se ubica en un cuarto piso.

En declaraciones a la prensa peruana, el funcionario precisó que el hecho se dio luego de que uno de los fiscales de su equipo realizó diligencias relacionadas al caso del Club de la Construcción.

El Club de la Construcción

En Perú es conocido como Club de la Construcción al grupo de empresarios que, según investigaciones fiscales, se reunían periódicamente para distribuirse las principales obras viales ejecutadas por el Estado. Así, de acuerdo a la agencia estatal Andina, todas las empresas pertenecientes a esta organización se favorecían cada cierto tiempo con los proyectos públicos más cuantiosos, como construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras.

Estas empresas que se turnaban en las licitaciones pagaba el 2,92% del monto del contrato de una obra para hacerse de ella, explicó a CNN en Español el fiscal Miguel Paúcar. "Es el mismo mecanismo de Lava Jato en Brasil, incluso varias empresas brasileñas involucradas en Lava Jato eran parte del Club de la Construcción", precisó.

"Se trata de un gran entramado de corrupción en el Estado peruano y tenemos datos de que habría operado desde antes del año 2008", indicó Paúcar sobre el Club de la Construcción.

Es preciso señalar que, de acuerdo a Paucar, casi todos los incluidos en esta investigación se han declarado inocentes. "Pero hay un colaborador eficaz que se ha declarado culpable y está sindicando a todos", precisó el fiscal a CNN en Español e incidió en que su identidad es totalmente reservada.

Sobre la amenaza

El fiscal Paucar indicó que, según le comentaron los policías que investigan su caso, el envío de animales muertos y decapitados es un mensaje de amedrentamiento usual en mafias del sector de la construcción.

Paúcar detalló que cuenta con un agente policial que lo resguarda las 24 horas del día, todos los días de la semana. No obstante, tras el hecho asegura que sus superiores le han prometido una mayor seguridad para él y para su familia.

A pesar de la posible amenaza, el fiscal asegura que seguirá con las investigaciones del caso del Club de la Construcción. "Llevo varios años viendo casos de lavados de activos y he seguido casos tan fuertes, pero jamás he tenido amenazas de esta naturaleza", indicó el fiscal. "Lo que más me preocupa es mi familia", agregó.