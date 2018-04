Le dieron una manzana en un avión, la llevó consigo tras aterrizar y tuvo que pagar 500 dólares por ello

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Una manzana y un error honesto han llevado a una pasajera de Delta Air Lines a recibir una multa de 500 dólares y un burocrático gran dolor de cabeza.

Crystal Tadlock bajó de un avión, la semana pasada en Minneapolis, después de un vuelo de 8 horas y media desde París. Se suponía que debía tomar un vuelo de conexión a Denver, por lo que decidió guardar una manzana que le habían dado durante el vuelo, como parte del usual servicio de comidas.

"La puse en mi bolsa, sin pensar en nada", dijo Tadlock a CNN.

LEE: Delta se disculpa por expulsar a una familia de un vuelo

Pero antes de su próximo vuelo tuvo que pasar por la aduana, donde la detuvo un agente.

Cualquiera que haya tomado un vuelo internacional puede deducir lo que vino después.

Tener manzanas o la mayoría de productos frescos suele constituir una infracción aduanera y deben declararse en el formulario de aduanas del pasajero.

"Bueno, ¿qué tenemos aquí?" recuerda Tadlock que le dijo el agente. "Bueno, tenemos una manzana. Esta es una violación civil", agregó el funcionario.

Tadlock intentó explicar que la manzana era claramente de Delta porque estaba en una bolsa transparente de la marca Delta, junto con algunos cubiertos. Dijo que el agente no estaba convencido y le dijo que no había manera de saber si la manzana había venido de algún otro lugar de Francia.

"Luego me preguntó si mi vuelo a Francia fue caro", dijo Tadlock. "Y procede a decir: 'Esto está a punto de ser aun más caro'", rememoró.

Tadlock se ofreció a tirar la manzana, pero dijo que la llevaron a un cuarto trasero y le precisaron que tenía 20 días para pagar la multa.

Cuando contactó a Delta sobre el incidente, respondieron tuiteando las regulaciones agrícolas, que establecen que está prohibido ingresar a Estados Unidos una variedad de productos alimenticios. El motivo: pueden contener plagas y enfermedades de animales exóticos.

Las reglas son muy claras. Pero hubo algunas circunstancias que Tadlock dijo que complicaron su situación.

Primero, Tadlock afirma contar con Global Entry y que esta era la primera vez que volaba con él. Global Entry es un programa de Aduanas y Protección Fronteriza que permite a los ciudadanos estadounidenses pasar por un proceso acelerado al regresar a su país de un viaje internacional.

Según la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sis siglas en inglés), las personas con Global Entry deben "responder las preguntas de declaración de aduanas presentadas en el kiosco [de entrada]", pero "no deberán completar el formulario de declaración de aduana en papel (CBP 6059B) antes de la llegada".

Además, Tadlock dijo que no pensó que debía declarar la manzana porque se le dio en el vuelo.

LEE: Asientos de avión con pasajeros de pie... ¿alguna vez los veremos en un vuelo?

"¿Por qué dar fruta[en el avión]?", se pregunta ahora. "Solo repartan barras de granola o algo que no cause problemas", agregó.

Delta Air Lines dice que las reglas sobre los artículos de aduana son muy claras en los lugares y formularios de entrada al aeropuerto.

"Delta recomienda a todos los pasajeros que cumplan con las normas y regulaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos al ingresar al país", dijo la compañía a CNN en un comunicado.

Un representante de Delta también dijo que la manzana "debía ser consumida en el avión".

Tadlock ha presentado una queja ante la CBP contra el agente de la Patrulla Fronteriza. Asegura que él fue innecesariamente grosero y parecía disfrutar de su desafortunada situación. Sin embargo, todavía está pendiente el pago de los 500 dólares y también le revocaron su Global Entry.

"Me tomó de seis a siete meses obtenerla y me costó 160 dólares", dice Tadlock. "Y lo curioso es que la multa fue de 500 dólares porque tenía la Global Entry. Si no la tuviera, la multa habría sido menor".

LEE: Los secretos de los boletos de avión y cómo conseguir la mejor opción

Mientras Tadlock intenta resolverlo, dice que espera que al menos algo de su situación salga bien.

"Si todo lo demás falla y tengo que pagar, tal vez ayudará a otra persona en el futuro", dice. "Incluso si es Delta poniendo una nota en la bolsa sobre la manzana", afirma.