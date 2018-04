Los datos sobre Bill Cosby que debes conocer

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Una mirada a la vida del cómico y actor Bill Cosby.

La vida personal de Bill Cosby

Fecha de nacimiento: 12 de julio de 1937

Lugar de nacimiento: Filadelfia, Pensilvania

Nombre de Nacimiento: William Henry Cosby Jr.

Padre: William Henry Sr. Camarero de la Marina de Estados Unidos

Madre: Anna (Hite) Cosby

Matrimonio: Camille (Hanks) Cosby. Desde el 25 de enero de 1964 hasta la actualidad

Hijos: Evin, 1976; Ensa, 1973-2018; Ennis, 1969-1997; Erinn, 1966; Erika, 1965

Educación: Asistió a la Universidad Temple entre 1961 y 1962 y a la Universidad de Massachusetts en Amherst en 1972 y en 1977

Servicio militar: Marina de Estados Unidos entre 1956 y 1960

Otros datos

Fue imagen de Jell-O durante 25 años, empezando en 1974.

Todos los nombres de sus hijos comienzan por E, como representación de 'excelencia'.

Fue nominado a 17 premios Grammy y ganó nueve.

Fue nominado a ocho premios Emmy y ganó cuatro.

Más de 50 mujeres han acusado públicamente a Bill Cosby de violarlas o agredirlas durante los últimos 40 años. El comediante ha negado vehementemente estos actos indebidos.

Cronología de su vida

1956 – Deja la escuela secundaria y se alista a la Marina de Estados Unidos. Durante su tiempo en la Marina, Cosby consigue su diploma de secundaria a través de un curso por correspondencia.

1961 – Gana una beca de atletismo para ir a la Universidad de Temple. Mientras está en la escuela, consigue su primer trabajo contando bromas mientras atiende un bar.

1962 – Deja la escuela y se muda a Nueva York para trabajar como cómico en el Gaslight Café.

1963 – Lanza su primera grabación: Bill Cosby Is a Very Funny Fellow ... Right!" ["Bill Cosby es un compañero muy divertido... exacto!"].

1964 – Lanza su segundo album, "I Started Out as a Child" ["Empecé como un niño"], con el que gana un Grammy a la mejor actuación de comedia.

1965-1968 – Representa a Alexander Scott, un agente encubierto de la CIA, en el programa de NBC "I Spy". Gana tres premios Emmy al mejor actor entre 1966 y 1968.

1968 – Gana un premio Emmy a mejor variedad o programa musical por "The Bill Cosby Special" ["El especial de Bill Cosby"].

1969-1971 – Representa a Chet Kincaid, un profesor de educación física, en el programa de la NBC "The Bill Cosby Show".

1972-1984 – "Fat Albert and the Cosby Kids" se emite en televisión.

20 de septiembre de 1984 – Debuta en la NBC "The Cosby Show", donde Cosby representa al doctor Heathcliff Huxtable.

1984-1992 – "The Cosby Show" se emite en la NBC.

3 de octubre de 1992 – Entra en el Paseo de la Fama de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión.

1996-200 – Protagoniza la serie de televisión "Cosby".

16 de enero de 1997 – El único hijo de Cosby, Ennis, es asesinado en un robo en una carretera de Los Ángeles después de detenerse por una rueda pinchada.

Julio de 1997 – Autumn Jackson, quien afirmó ser la hija ilegítima de Cosby, es declarada culpable de intentar extorsionarle con 40 millones de dólares. Más tarde la sentencian a 26 meses de prisión.

Julio de 1998 – Condenan a Mikhail Markhasev por el asesinato de Ennis Cosby. Después fue sentenciado a cadena perpetua.

6 de diciembre de 1998 – Recibe los Honores del Centro Kenedy.

2003 – Recibe el Premio Humanitario Bob Hope en los Premios Emmy.

Enero de 2004 – Andrea Constand, exempleada de la universidad de Temple, acusa a Cosby de haberla drogado y acariciado en enero de 2004.

Febrero de 2005 – Las autoridades anuncian que Cosby no será procesado por el caso de Constant, argumentando falta de evidencias.

Marzo de 2005 – Constand presenta una demanda civil contra Cosby. Llegan a un acuerdo extrajudicial por 3,38 millones de dólares, y el caso se desestima en noviembre de 2006.

26 de octubre de 2009 – Gana el premio Mark Twain del Humor de EE.UU.

23 de noviembre de 2013 – El primer especial de comedia en televisión de Cosby en 20 años se emite en Comedy Central.

14 de noviembre de 2014 – CNN entrevista a Barbara Bowman, quien alega que Cosby la agredió varias veces. El abogado de Cosby, John Schmitt, afirma que las acusaciones tienen "una década de antigüedad" y están "desacreditadas".

7 de noviembre de 2014 – La publicista y periodista Joan Tarshis cuenta a CNN que Cosby la agredió sexualmente hace 45 años, cuando ella era una adolescente. Tarshis se une a un puñado de mujeres que han acusado a Cosby de agresión sexual, acusaciones que los abogados del comediante han dicho en repetidas ocasiones que no son ciertas. Cosby nunca ha sido procesado.

18 de noviembre de 2014 – La exsupermodelo Janice Dickinson acusa a Bill Cosby de agresión sexual, diciendo en una entrevista en Entertainment Tonight que el cómico la violó. El abogado de Cosby Martin Singer dijo que la historia era "una mentira" y que se contradice con su propia autobiografía y con una entrevista que dio en 2002 al New York Observer.

26 de noviembre de 2014 – El alma mater de Cosby, la universidad de Massachusetts Amherst, corta lazos con el comediante, declarando: "Bill Cosby aceptó renunciar como copresidente honorario de la campaña de capital de UMass Amherst. Ya no tiene ninguna afiliación con la campaña ni sirve en ninguna otra función a la universidad".

1 de diciembre de 2014 – Cosby dimite de la junta administrativa de la Universidad de Temple, un puesto que ocupó durante 32 años.

2 de diciembre de 2014 – Judy Huth presenta una demanda en la Corte Superior del Condado de Los Angeles, alegando que Cosby la agredió sexualmente en 1974, cuando tenía 15 años.

4 de diciembre de 2014 – La Marina revoca el título de Cosby de suboficial honorario.

4 de diciembre de 2014 – El abogado de Cosby, Martin D. Singer, dice que las afirmaciones de Huth son "absolutamente falsas" y la acusa de extorsión después de que Cosby rechazara su "escandalosa demanda de dinero para no hacer públicas sus acusaciones".

10 de diciembre de 2014 – Tamara Green, quien acusó a Cosby de agredirla sexualmente en 1970, presenta una demanda por difamación contra Cosby, alegando que fue llamada mentirosa luego de presentar alegaciones.

16 de diciembre de 2014 – Citando el estatuto de limitaciones, la Oficina del Fiscal del Distrito de Los Angeles se niega a acusar a Cosby por la acusación de agresión sexual de Huth en 1974.

Enero de 2015 – Linda Traitz le dice a CNN que ella y su compañera de acusación Therese Serignese se están uniendo para una demanda por difamación contra Cosby que fue presentada originalmente por Tamara Green.

12 de febrero de 2015 – Dos mujeres más acusan a Bill Cosby de agresión sexual.

20 de mayo de 2015 – Janice Dickinson demanda a Cosby por difamación.

6 de julio de 2015 – Documentos revelan que Bill Cosby admitió haber recibido Quaaludes (sedantes) recetados para dar a las mujeres con las que quería tener relaciones sexuales. Los documentos, que datan de 2005, provienen de una demanda civil presentada por Constand.

25 de julio de 2015 – Spelman College, una escuela históricamente negra para mujeres en Atlanta, anuncia que ha finalizado oficialmente una cátedra otorgada por Cosby y su esposa Camille.

14 de diciembre de 2015 – Cosby contraataca a las siete mujeres que lo demandaron por difamación, alegando que lo difamaron a él. Cosby buscaba daños no especificados y retractaciones públicas de las siete mujeres: Green, Serignese, Traitz, Moritz, Bowman, Tarshis y Leslie.

21 de diciembre de 2015 – Cosby demanda a la modelo Beverly Johnson por difamación e infligir intencionalmente angustia emocional. Afirma que ella lo acusó falsamente de intento de violación.

30 de diciembre de 2015 – Cosby es acusado en el condado de Montgomery, Pensilvania, de tres cargos de delito grave de agravio indecente en el caso de Constand, quien acusó a la estrella de televisión de agredirla en 2004.

6 de enero de 2016 – La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles anuncia que no se acusará a Cosby en dos casos. De acuerdo con una hoja de evaluación de cargos, los fiscales piensan que ninguno de los dos alegatos podría haber resultado en cargos dentro del plazo de prescripción.

19 de febrero de 2016 – Se desestima voluntariamente la demanda de difamación de Cosby contra Johnson.

24 de mayo de 2016 – El caso criminal contra Cosby en Pensilvania está en camino de ir a juicio, después de que un juez dictaminara que hay evidencia suficiente contra el cómico.

5 de diciembre de 2016 – Un juez dictamina que la declaración de hace 11 años de Cosby, en la que admitió haber tenido relaciones extramatrimoniales y haber dado drogas a algunas mujeres para tener relaciones sexuales con ellas, es admisible en su próximo juicio criminal en 2017.

13 y 14 de diciembre de 2016 – Se lleva a cabo una audiencia previa al juicio para determinar si el testimonio de 13 mujeres que dicen que Cosby las drogó y las agredió sexualmente entre 1964 y 2002 puede incluirse como evidencia en su caso penal.

16 de febrero de 2017 – Un juez federal en Massachusetts desestima una demanda por difamación contra Bill Cosby por parte de Katherine McKee, una actriz que afirmó haber sido violada en 1974, según documentos judiciales.

16 de mayo de 2017 – En una entrevista con Michael Smerconish en el canal SiriusXM POTUS, Cosby dice que no planea testificar en su propio nombre durante su próximo juicio por agresión sexual.

17 de junio de 2017 – Después de seis días y más de 53 horas de deliberaciones del jurado, el caso agravado de asalto indecente de Cosby termina en una anulación después de que un jurado de Pensilvania compuesto por siete hombres y cinco mujeres no pudiera tomar una decisión unánime. Los fiscales anuncian inmediatamente que volverán a revisar el caso.

22 de enero de 2018 – Cosby actúa en el LaRose Jazz Club en Filadelfia. Este es su primer evento de stand-up desde mayo de 2015.

23 de febrero de 2018 – La hija de Cosby, Ensa, de 44 años, muere de una enfermedad renal.

15 de marzo de 2018 – Un juez de Pensilvania dictamina que se permitirá a cinco mujeres testificar durante el nuevo juicio a Bill Cosby por presuntamente haber agredido a Constand en 2004. Los fiscales querían que 19 acusadores subieran al estrado, pero el juez dijo que podían elegir a cinco del grupo. Durante el primer juicio, solo otra denunciante testificó contra el comediante.

5 de abril de 2018 – El caso de Bill Cosby regresa a la corte por primera vez desde el ascenso del movimiento #MeToo.

26 de abril de 2018 – Condenan a Bill Cosby por tres cargos de agresión sexual.