Andrés Iniesta anuncia que esta será su última temporada con el Barcelona

(CNN Español) - El jugador español del club Barcelona Andrés Iniesta anunció este viernes su decisión de que esta sería su última temporada.



Así lo hizo público durante una rueda de prensa:

🔊 Andrés Iniesta: "Esta es mi última temporada aquí" Tu legado es infinito.#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/Wgxx1ANHt7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 27, 2018

Con visible emoción y la voz entrecortada, el capitán del Barcelona agradeció a sus compañeros por todos los años juntos "Ellos son los que cada vez me hacen ser mejor, cada día, también a toda la gente que me ha mostrado su cariño", dijo.

Las palabras de Iniesta fueron recibidas con una ovación:

Iniesta deja el club después de 16 años (en el primer equipo, 22 en total).

El capitán le dedicó unas palabras a sus padres, su hermana y su esposa:

"Hace 22 años vinimos en un coche, hoy están aquí conmigo. 22 años después estoy aquí con la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida y que me hace feliz cada día, que es mi mujer, y que nos hemos regalado estos tres tesoros que tenemos, que son lo más importante que tenemos", dijo.

Mira el momento aquí: