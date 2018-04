Esta prueba nuclear de Corea del Norte causó un derrumbe, revela un estudio

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La prueba nuclear que Corea del Norte realizó en septiembre de 2017 fue tan fuerte que causó un derrumbe en el lugar donde se llevó a cabo, según afirman geólogos en China.

Utilizando datos sísmicos de alta calidad para identificar la ubicación de múltiples temblores que sucedieron luego de la prueba, los investigadores determinaron que un evento ocurrido 8,5 minutos después del ensayo nuclear fue de hecho causado por la explosión.

El lugar que supuestamente se derrumbó forma parte del extenso complejo Punggye-ri, que se cree incluye una serie de túneles, algunos de los cuales se esconden debajo de otras montañas.

Dicha prueba nuclear –la sexta de Corea del Norte– ha sido la más poderosa del país hasta la fecha.

Los hallazgos provienen de un equipo de investigación en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, cuyo trabajo fue admitido para publicaarse por la revista académica Geophysical Research Letters.

Wen Lianxing, autor principal del estudio, advirtió que si Corea del Norte llega a utilizar el mismo sitio para otra prueba, podría causar una "catástrofe ambiental".

"Las anteriores pruebas de Corea del Norte han alterado la tensión tectónica en la región al punto que las fallas tectónicas que estaban inactivas alcanzaron su estado de falla crítica. Cualquier otra perturbación de una prueba futura podría generar terremotos que resultarían ser dañinos por su propia fuerza o porque agrietarían los lugares de pruebas nucleares del pasado y del presente", indicó Wen en un comunicado.

El sitio de pruebas será cerrado

La comunidad internacional y especialmente Beijing llevan preocupados mucho tiempo por las consecuencias que un accidente o una fuga de radiación en el lugar podrían generar al otro lado de la frontera.

Punggye-ri está a menos de 160 kilómetros de China. Y los residentes que viven a lo largo de la frontera han señalado que sintieron el poderoso temblor causado por la prueba nuclear de septiembre.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo la semana pasada que estaba ordenando el cierre del lugar donde se realizan las pruebas, declarando que su país ya no necesitaba probar armas nucleares. Aunque la medida fue considerada por algunos como un gesto de buena voluntad antes de su histórica reunión con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, este viernes, otros señalaron que demostraba un nivel de confianza en el programa nuclear de Corea del Norte.

"Básicamente están hablando de poderes nucleares avanzados. Y los Estados que tienen armas nucleares avanzadas ya no necesitan probarlas porque alcanzaron ese nivel", explicó Duyeon Kim, miembro sénior visitante del Foro Futuro de la Península Coreana y columnista del Bulletin of the Atomic Scientists.

Los detalles sobre los sucesos en Punggye-ri son casi imposibles de corroborar de forma independiente.

Corea del Norte está bloqueada para la mayoría de los extranjeros y rara vez publica detalles sobre su programa nuclear secreto. De hecho, jamás lo hace si son negativos.

Sin embargo, se lograron filtrar informes acerca de los problemas significativos en el sitio de prueba Punggye-ri, provocados por la sexta prueba nuclear.

Las imágenes satelitales suministradas al blog Arms Control Wonk mostraron que la explosión de la prueba nuclear desplazó visiblemente a la montaña.

Y la televisión japonesa Asahi informó en 2017 que un colapso en el sitio del túnel, poco después de la prueba, posiblemente mató a más de 200 personas, citando fuentes anónimas cercanas a Corea del Norte. CNN y otros medios de comunicación occidentales no han podido confirmar esa información.

Citando imágenes satelitales comerciales, el sitio web de monitoreo de Corea del Norte 38 North observó a fines de 2017 lo que describió como "significativas operaciones de túnel".

El sitio también reportó una reciente actividad inusual en el lugar, pero concluyó que era demasiado pronto para decir si estaba relacionado con el desarrollo político actual.