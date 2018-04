Kanye West estrena canción para defender su 'bromance' con Trump

(CNN) - Kanye West aumentó la apuesta en su respaldo a Donald Trump con una nueva canción que fue lanzada en medio de una creciente polémica por su abierto apoyo al presidente de Estados Unidos.

La nueva canción de West - humildemente titulada "Ye vs. The People" (en español Ye -de Kanye- vs. El Pueblo) - debutó el viernes en la estación de radio de Los Ángeles Power 106. Durante la canción, West debate con Tip "T.I." Harris, un rapero de Atlanta ganador del Grammy que ha criticado abiertamente casos de brutalidad policiaca - y quien no es seguidor de Trump.

La salva de apertura de West en la pista retoma el hilo de la reciente controversia: "Sé que Obama fue enviado por el Cielo, pero desde que ganó Trump, demostró que yo podría ser presidente", canta West.

West defiende su aceptación de Trump, en particular la foto que tuiteó de él mismo usando una gorra con el eslogan de campaña del presidente.

"Hacer que Estados Unidos sea grande otra vez tuvo una mala recepción. La tomé, me la puse, la sacudí, le di una nueva dirección. Le añadí empatía, cariño, amor y afecto, y todos ustedes simplemente cuestionan mis métodos", dice.

T.I. responde con rimas alternas y lanza un dardo directamente a West: "Este m****a es terco, egoísta, obstinado, hasta para ti".

Cuando West se queja de que "Todos los negros tienen que ser demócratas" T.I. responde: "Al diablo el partido político que elijas, estás representando a tipos que parecen vulgares e insensibles".

Trump devuelve el amor

La nueva canción puede provocar a los críticos que dicen que la aceptación de West por Trump no es más que una estrategia publicitaria para el lanzamiento de nuevo material.

Además de la fotografía con la gorra, West tuiteó el miércoles que él y Trump "son dragones de energía. Él es mi hermano". West aclaró que no "está de acuerdo con todo lo que hace todo el mundo" y defendió su desafío como un ejercicio de pensamiento independiente.

La Casa Blanca respondió a los halagos de West. "Gracias Kanye, ¡muy cool!", tuiteó Trump el miércoles.

West se reunió con Trump en diciembre de 2016 en la Torre Trump durante el periodo de transición del entonces presidente electo. Ese encuentro también generó una fuerte reacción por parte de los seguidores de West.