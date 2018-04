Aquí descansan los letreros de neón en Las Vegas

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) – Durante más de 100 años, la ciudad de Las Vegas se ha caracterizado por tener marquesinas multicolores de todos los tipos y tamaños, conocidos como letreros de luces de neón.

Pero antes de continuar ¿cómo funciona una lámpara de luz de neón?

Los tubos de neón están hechos de vidrio y por estos pasa gas neón, un gas que, con el paso de electricidad, reacciona y produce una luz brillante. Esto hace que la luz que emiten todos los casinos de Las Vegas hoy en día pueda verse desde el espacio.

¿Qué sucede con los letreros y marquesinas de los casinos y hoteles cuando cierran? Por muchos años, la compañía Young Electric Sign Company, creadora de los letreros multicolores, los guardó en bodegas y poco a poco los fue destruyendo.

Las autoridades, diversos empresarios y residentes de Las Vegas se opusieron a esta destrucción, ya que los consideraban como parte de la identidad de la ciudad y, debido a esto, en 1996 un grupo de personas decidió crear el Museo del Neón, una organización sin fines de lucro que busca preservar mostrar a la sociedad la vida artística, histórica y cultural de la famosa ‘Ciudad del pecado’, el cual abrió sus puertas en el 2012.

El Museo del Neón de Las Vegas

Hoy en día, se exhiben más de 200 letreros en el cementerio trasero del lugar. En poco más de 8.000 metros cuadrados, los visitantes pueden conocer la historia de Las Vegas por medio de los letreros que alguna vez brillaron y dieron luz a las calles de la agitada ciudad.

Entre los más llamativos están una de las marquesinas del hotel y casino Caesar’s, las letras icónicas del hotel Stardust y una de las calaveras originales del hotel Treasure Island que puedes ver a la perfección desde la aplicación de Google Earth y varios letreros de los primeros casinos.

En la segunda galería, conocida como ‘Galería Norte’, hay letreros de hoteles y casinos más recientes The Palms Casino Resort, New York New York, Lady Luck y O'Shea's.

En la actualidad, estos letreros son donados por los dueños originales, el más reciente y que se encuentra en reparación para añadirlo como la pieza central es la icónica guitarra del Hard Rock Café, que ha aparecido en diversas series de televisión y cintas taquilleras.

Una parada obligatoria si vas a Las Vegas. No te puedes perder este museo, que, sin duda alguna, te hará comprender las diversas décadas desde la fundación de esta ciudad. Tienes que reservar uno de los tours por adelantado en su página web.

Conversamos con Gabriela Aguilar, quien trabaja en el Museo del Neón y quien se encarga de llevar a los visitantes a través de la historia de Las Vegas por sus letreros de neón, desde los primeros como el del Casino Golden Nugget, hasta los más recientes como el del Hard Rock.