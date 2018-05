Estas sorprendentes fotos aéreas muestran el impacto humano en el planeta

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Tom Hegen utiliza aviones no tripulados, globos aerostáticos, helicópteros y aviones para documentar el impacto de la actividad humana en el mundo natural

(CNN) - Vistas desde arriba, las salinas del Mediterráneo toman la forma de pinturas abstractas. Las pilas de sal cristalizada, que dividen los estanques artificiales, aparecen como líneas de pintura blanca entre bloques de colores verde, rojo, anaranjado y rosa saturados, creados por algas y otros microorganismos en el agua marina poco profunda.

Tomadas en España y el sur de Francia, estas imágenes fueron tomadas por el fotógrafo aéreo Tom Hegen, que utiliza aviones no tripulados, globos aerostáticos, helicópteros y aviones para documentar el impacto de la actividad humana en el mundo natural.

"Uso lo abstracto y lo estético para llamar la atención del espectador", dijo el fotógrafo alemán en una entrevista telefónica.

"Cuando miro por primera vez las fotos que (quiero que la gente piense), 'wow esto es realmente impresionante y hermoso'. Pero espero que, en una segunda mirada, se pregunten qué están observando y por qué se ve de la manera en que lo hace ".

Paisajes "transformados"

Titulada "The Salt Series"("Las series de sal", en español), la colección es el último intento de Hegen de capturar "paisajes que han sido fuertemente transformados por la intervención humana".

Lo que comenzó como una tesis de maestría llamada "Hábitat" ahora se convertirá en un libro del mismo nombre. Inspirado por una exposición en Munich que explora el Antropoceno, un término propuesto para una nueva era geológica creada por humanos. Hegen aseguró que busca que la gente se replantee cómo se producen los materiales cotidianos.

"Los científicos ahora dicen que vivimos en una nueva era humana", dijo, "porque hemos tenido un impacto tan grande en nuestro planeta cambiando sus procesos geológicos, biológicos y atmosféricos", comenta el fotógrafo.

"No quiero ser el que señala con el dedo y diciendo 'mira lo que hemos hecho mal'. Lo que quiero es inspirar a la gente. Por ejemplo, las fotos de mi colección 'The Quarry Series' ("Las serie de la cantera", en español) están justo al lado de la carretera donde vivimos, pero a nadie realmente le importa de dónde vienen sus materiales. O con 'The Salt Series' '- nadie realmente pregunta de dónde viene su sal.

"Quiero centrarme en estos temas, y entonces quizás la gente lo trate como un punto de partida para pensar más en cómo hacemos las cosas".

Un sentido de escala

Especializado en fotografía aérea mientras estaba en la universidad, Hegen comenzó a usar drones hace tres años después de que ensambló su propio dron personalizado y lo equipó con una cámara. Mientras vuela los dispositivos, observa a través de un monitor a nivel del suelo, ajustando el dron para crear sus composiciones geométricas.

Buscando lugares usando Google Earth y asegurando que las condiciones climáticas sean adecuadas para volar, Hegen describe la fotografía aérea como un arte que se fundamenta en una minuciosa preparación.

"Realmente no me enfoco solo en el aspecto técnico de lo que se está produciendo", dijo. "Paso más tiempo investigando que obteniendo las fotos o la técnica. Los drones son muy divertidos para volar y los aprecio mucho, pero para mí es solo el resultado".

Hegen filmó imágenes en España y el sur de Francia utilizando una combinación de drones, globos aerostáticos, helicópteros y aviones.

Suele tomar sus fotografías justo después del amanecer o justo antes del atardecer, las llamadas "horas doradas". Al apuntar la cámara directamente hacia abajo en la Tierra, las imágenes aparecen completamente planas, dándoles una calidad estética surrealista.

Más importante aún, dijo Hegen, las tomas aéreas revelan la enormidad de las instalaciones, granjas y paisajes.

"Por supuesto, también podemos ver todas estas cosas desde el suelo", dijo. "Pero si lo muestras desde una perspectiva diferente, realmente puedes mostrar su escala".