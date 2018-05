Los Boy Scouts cambian de nombre a medida que las niñas se unen

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

El programa Cub Scouts, para niños de 5 a 10 años, no cambiará de denominación.

La organización se referirá a su programa para jóvenes de más edad como "Scouts BSA", y ya no "Boy Scouts", a partir de febrero de 2019

(CNN) - Adiós "Boy Scouts". Hola "Scouts BSA".

A menos de un año de que los Boy Scouts of America (BSA, por sus siglas en inglés) decidieran invitar a las niñas a ser parte de sus actividades, la organización anunció que se referirá a su programa para jóvenes de más edad como "Scouts BSA", y ya no "Boy Scouts", a partir de febrero de 2019.

El cambio de nombre se da en medio de un nuevo eslogan de campaña, "Scout Me In" ("Reclútame", en español), creado para enfatizar que el grupo también incluirá a niñas.

"Los Cub Scouts (en español se les conoce como 'La manada') son muy divertidos, y ahora están disponibles para todos los niños", dijo en un comunicado Stephen Medlicott, director nacional de marketing de Boy Scouts of America. "Es por eso que amamos 'Scout Me In', porque les habla a niñas y niños y les dice: 'Esto es para ti. ¡Queremos que te unas!'".

El cambio de nombre solo se aplica al programa llamado hoy en día Boy Scouts, destinado a adolescentes de 11 a 17 años. El programa Cub Scouts, para niños de 5 a 10 años, no cambiará de denominación. Asimismo, el nombre de la organización seguirá siendo el mismo: Boy Scouts de América.

La decisión de abrir el programa a las niñas en octubre pasado fue un síntoma de las crecientes actitudes inclusivas como de una decisión comercial. La organización ha visto que sus números decrecían durante años. Actualmente tiene casi 2,3 millones de miembros jóvenes, entre 5 y 21 años. Ello representa una disminución de los 2,8 millones de miembros reportados en 2012.

En sus declaraciones, la entidad aseguró que más de 3.000 niñas se han unido al Programa Early Adopter y participan en Cub Scouts antes del lanzamiento completo más adelante este año.