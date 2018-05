Las denuncias de acoso sexual de Charlie Rose incluyen a docenas de mujeres

(CNN) - Las acusaciones de acoso sexual contra el periodista Charlie Rose fueron mucho más numerosas de lo que se informó en un inicio, de acuerdo con una exhaustiva investigación del diario The Washington Post.

Pese a las negativas anteriores de CBS, al menos algunas de las acusaciones fueron reportadas a la gerencia de CBS News durante las décadas que Rose trabajó ahí, según la pesquisa, citando a varias personas que conocen de primera mano las conversaciones.

Charlie Rose fue despedido de CBS y PBS en noviembre, luego de que The Washington Post identificara a ocho mujeres que afirmaban que Rose había participado en "conductas sexuales no deseadas".

El periódico informó este jueves que había encontrado 27 mujeres más, 14 empleadas de CBS News y 13 que trabajaron con él en otro lugar. Ellas aseguraron que Rose las hostigó, incluyendo tocamientos sexuales, comentarios y acercamientos no deseados.

Charlie Rose trabajó en varios programas de televisión, recientemente como presentador en CBS This Morning y como corresponsal en 60 Minutes.

A la gerencia de CBS News se le notificó una queja sobre Rose en 1986, según la investigación. El incidente más reciente de supuesta conducta indebida reportada a la gerencia de CBS se fue a inicios a principios de 2017, de acuerdo a la misma investigación.

Rose negó las acusaciones. Le dijo al Post una sola frase: "Tu historia es injusta e inexacta". Charlie Rose no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

En noviembre, cuando las acusaciones se hicieron públicas, Rose emitió esta declaración:

"Es esencial que estas mujeres sepan que las escucho y que me disculpo profundamente por mi comportamiento inapropiado. Estoy muy avergonzado. A veces me he comportado de manera insensible, y acepto la responsabilidad por eso, aunque no creo que todas estas denuncias son precisas. Siempre sentí que perseguía sentimientos compartidos, aunque ahora me doy cuenta de que estaba equivocado".

Los rumores tras esta investigación han afectado a CBS News durante meses.

El periódico entrevistó a 107 empleados actuales y anteriores de CBS News, así como a otras 24 personas que trabajaron con Rose en otros programas de televisión como parte de una investigación de cinco meses. Un abogado de tres de las mujeres mencionadas en la historia dijo al periódico que presentarán una demanda en los próximos días.

CBS News no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de hacer comentarios sobre el informe.

El presidente de CBS News, David Rhodes, envió un correo electrónico a los empleados después del informe. El texto del correo electrónico fue obtenido por CNN. En él, dijo que la forma en que la red responde a las quejas sobre el acoso sexual ha sido un "enfoque significativo" para ellos este año.

Según la investigación periodística, Rhodes emitió un memorando en marzo que decía que no estaba al tanto del acoso de Charlie Rose en CBS. Rhodes dijo nuevamente en marzo en un evento en la Universidad George Washington que no sabía nada sobre el comportamiento del presentador, según la investigación.

CBS News le dijo a The Washington Post que no tenía quejas de recursos humanos sobre Rose. Le dijo al periódico que cambió sus políticas desde que las acusaciones contra Rose se hicieron públicas.

The Washington Post informa que, antes de 2016, si un empleado reportaba un incidente a un miembro de la gerencia y el empleado le pedía que no se lo informara al departamento de Recursos Humanos, no era así.

Brian Stelter, de CNN, contribuyó con los informes.