Giuliani dice que Trump le reembolsó a Cohen los 130.000 dólares que le pagó a Stormy Daniels

(CNN) - Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y actual miembro del equipo legal personal del presidente de Estados Unidos, dijo este miércoles que Donald Trump le devolvió a su abogado personal Michael Cohen, los 130.000 dólares que éste pagó para que la actriz de cine porno Stormy Daniels guardara silencio sobre el encuentro sexual con Trump antes de que él fuera presidente.

Las declaraciones de Giuliani —hechas en Fox News, con Sean Hannity— contradicen a las de Trump, quien previamente negó el conocimiento del pago, que desde entonces ha provocado una demanda contra el presidente.

Después, Giuliani le dijo a The Washington Post que había hablado mucho antes con el presidente sobre la discusión pública del reembolso, y añadió que no esperaba ser despedido. Giuliani dijo que los comentarios que hizo con Hannity fueron aprobados por Trump.

En una entrevista con The Wall Street Journal posterior a la transmitida por Fox News, Giuliani dijo de nuevo que Trump le había pagado a Cohen, pero aseguró que no fue una violación de la financiación de la campaña ni un crimen de ninguna índole.

Cuando se le preguntó si sus comentarios en Fox contradecían a los que Trump había hecho al negar que conocía el pago, Giuliani dijo que eso “no era un problema”, según el Journal. Trump “probablemente no estaba al tanto” del pago que le hizo Cohen a Daniels cuando este ocurrió, agregó Giuliani.

“Recuerden octubre de 2016, apenas se recordará algún detalle de ello. Tampoco lo recuerdo claramente”, dijo Giuliani, citado por The Wall Street Journal.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios iniciales de Giuliani, el secretario de Prensa adjunto de la Casa Blanca, Hogan Gidley, le dijo a Fox News que se trata de un litigio en curso y refirió las preguntas a los asesores externos del presidente.

El pago resulta ser “perfectamente legal”, le dijo Giuliani a Hannity.

“Ese dinero no fue dinero de campaña, lo siento”, dijo Giuliani. “Les estoy dando un hecho que no sabían. No es dinero de campaña. No hay violación de la financiación de la campaña”.

Hannity replicó: “¿Porque la canalizaron a través de una firma de abogados?”.

Giuliani respondió: “Lo canalizaron a través de la firma de abogados y el presidente le pagó a él”.

El rol de Giuliani

Giuliani se unió recientemente al equipo personal de abogados de Trump para enfrentar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en la campaña electoral de 2016 y cualquier coordinación de la campaña de Trump con algún fin. La adición de Giuliani llegó después de la salida del exabogado de Trump, John Dowd.

Cohen admitió haberle pagado a Daniels de su bolsillo a través de una empresa de sociedad limitada (LLC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, Trump nunca firmó un acuerdo de confidencialidad, entonces Daniels dice en su demanda que el acuerdo ahora es nulo.

“En una transacción privada, en 2016, utilicé mis propios fondos personales para facilitar un pago de 130.000 a la Sra. Stephanie Clifford”, dijo Cohen en un comunicado, en febrero de este año. “Ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con la Sra. Clifford, y tampoco me reembolsaron el pago, ni directa ni indirectamente”.

Ha habido preguntas alrededor de la legalidad del pago considerando varias leyes de financiamiento de la campaña.

En enero, el grupo Common Cause envío cartas al vicesecretario de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosentein, y a la Comisión Federal de Elecciones pidiéndoles que investigaran el pago a Daniels, diciendo que era una contribución ilegal en especie a la campaña.

Avenatti reacciona

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, dijo que quedó “sorprendido” con las aseveraciones de Giuliani de que Trump sabía del pago. “Estoy sorprendido y sin palabras. Si esto es preciso, se les ha mentido y engañado a los estadounidenses. Debe hacerse justicia”, dijo Avenatti.

Paul S Ryan, de Common Cause, dijo que los comentarios de Giuliani expondrían a Trump a una posible investigación criminal, junto con Cohen. Ryan dijo que si Trump reembolsó el dinero a Cohen, eso significaría que Trump sabía sobre el pago, lo que puede hacerlo vulnerable.

Ryan dijo que a pesar de que Cohen tuvo un reembolso, el abogado de Trump pudo haber violado las leyes de contribuciones de campaña, porque Ryan dice que parece que Cohen hizo ilegalmente una contribución en especie a la campaña de Trump.

Giuliani sobre Comey

En la misma entrevista, Giuliani calificó al exdirector del FBI, James Comey, como un “mentiroso vergonzoso” y dijo que piensa que Comey debería ser procesado por “filtrar información confidencial del FBI” para buscar que un fiscal especial investigara al presidente.

“Conozco a James Comey. Conozco al presidente. Lo siento, Jim, pero eres un mentiroso, un mentiroso vergonzoso”, dijo Giuliani.

El exalcalde de Nueva York aseguró que “cada agente del FBI en Estados Unidos tiene su cabeza agachada” debido a Comey.

Comey y Trump han tenido una conflictiva relación después de que el primero fue despedido. El exdirector del FBI recientemente publicó sus memorias en las que detalló sus encuentros con el presidente. Comey ha afirmado que Trump no está moralmente capacitado para la Presidencia.

- MJ Lee y Sara Sidner de CNN contribuyeron con este reporte.