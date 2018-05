Iowa aprueba la prohibición del aborto más restrictiva de EE.UU.

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La legislatura liderada por los republicanos en Iowa, EE.UU., aprobó un proyecto de ley que, si se promulga, se convertirá en la prohibición más restrictiva del aborto en la nación: prohíbe a los médicos realizar el procedimiento después de que se detecte un latido cardíaco fetal.

En muchos casos, eso puede ocurrir tan pronto como a las seis semanas de un embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están en estado.

En este momento, Iowa prohibe la mayoría de los abortos después de 20 semanas, lo que ya lo convierte en uno de los estados más restrictivos. Pero el Documento del Senado 359, o el "proyecto de ley del latido del corazón", sube la apuesta.

MIRA: México permitirá el aborto legal en casos de violación

Y ciertamente será desafiado en la corte, dicen los opositores.

En 2013, Dakota del Norte aprobó una ley similar que prohibía los abortos después de seis semanas. El caso llegó a la Corte Suprema de EE.UU., donde fue bloqueado permanentemente.

"Al aprobar un proyecto de ley inconstitucional intencionalmente, los republicanos de Iowa han declarado que no les importan los valores fundamentales de nuestro estado o del futuro de Iowa", dijo Planned Parenthood Voters of Iowa. "No les importa cuánto dinero de los contribuyentes se gastará en una demanda".

Los legisladores saben que irán a una guerra judicial

Muchos legisladores que apoyan la "ley del latido del corazón" esperan que lleve a una batalla legal que serpentee hasta la corte más alta de la tierra. Envalentonados por la composición de la corte, creen que ayudará a revocar Roe v. Wade, la decisión de 1973 del Tribunal Supremo que legalizó el derecho a un aborto en los 50 estados.

"Esta medida será el vehículo que finalmente proporcionará el cambio y brindará la oportunidad de revocar Roe v. Wade", dijo el senador Rick Bertrand, un republicano, durante el debate. "No hay nada oculto aquí sobre la agenda".

MIRA: Argentina debate la despenalización del aborto

La legislación de Iowa tiene algunas excepciones, como en el caso de violación o incesto o si la vida de una mujer está en riesgo. El proyecto de ley no exige el enjuiciamiento penal de una mujer que se hace un aborto, pero no incluye el lenguaje sobre lo que les sucede a los médicos que infringen la ley.

El proyecto de ley ahora va a la gobernadora Kim Reynolds, una republicana, que no ha dicho si lo firmará. Pero su vocera le dijo a CNN: "La gobernadora Reynolds es 100% antiabortista y nunca dejará de luchar por los no nacidos".

- Marlena Baldacci, de CNN, contribuyó a este reporte.