Guía para celebrar el 4 de mayo o Día de Star Wars... y que la fuerza te acompañe

Lo más importante

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, a propósito de la frase en inglés "May de Force Be With You” suena como “May the 4th Be With You”

Los fanáticos de todo el mundo celebran cada año usando disfraces, y organizando fiestas temáticas sobre Star Wars

El 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Tatcher se posesionó como la primera ministra de Gran Bretaña, el Partido Conservador publicó un aviso en la prensa que decía "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations"