"Avengers: Infinity War" recauda 1.000 millones de dólares en solo 11 días

(CNN) - Iron Man, Captain America y Thanos llegaron al club de los 1.000 millones de dólares en tiempo récord.

"Avengers: Infinity War", de Disney, alcanzó los 1.000 millones de dólares de recaudación global el sábado, de acuerdo con el estudio. El éxito de taquilla llegó a la marca en solo 11 días, el periodo más corto en conseguirlo en la historia del cine.

La película de Marvel Studios, protagonizada por Robert Downey Jr. y Chris Evans y con una larga lista de superhéroes, logró el hito un día antes que cuando lo hizo "Star Wars: The Force Awakens" en 2015.

"Infinity War" es la sexta película de Marvel en alcanzar los 1.000 millones de dólares y la décimo séptima de Disney.

La semana pasada, "Infinity War" rompió el récord de mayor recaudación en un estreno global en la historia del cine.

En solo 11 días desde su estreno, la película ha recaudado más que el total final de lo que generaron otros éxitos basados en historietas como "Wonder Woman", "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Guardians of the Galaxy", "X-Men: Days of Future Past" y "Justice League".

Pero lo más impresionante es que "Infinity War" lo logró sin la ayuda de los espectadores chinos. La película se estrena en China, el segundo mayor mercado del cine en el mundo, el 11 de mayo.