El recorte de impuestos en EE.UU. pasará factura: ¿cuáles serán las consecuencias?

(CNN Español) - Es obvio que el recorte de impuestos en Estados Unidos pasará factura, pues se hizo justo cuando no era necesario. Es decir, cuando la economía iba bien y no hacían falta estímulos.

Y la factura llegará en la muy predecible forma de un aumento de la deuda del país. Según todos los estudios más objetivos, EE.UU. aumentará de forma llamativa su deuda durante los próximos años: un 6% del PBI para 2020. Además, la mayoría de expertos ven una recesión en no más de dos años.

Sin embargo, hasta entonces esta economía sigue con muy buena salud y con unos resultados empresariales del primer trimestre sencillamente espectaculares: el 80% de todos los conocidos hasta la fecha supera las expectativas. Esto, sin embargo, es una circunstancia que no se refleja en la marcha de los mercados que, precisamente en esta semana, se han puesto a cero en ganancias desde que comenzó 2018.

Y es que todo ello tiene que ver con los temores a mediano plazo de que la deuda de este país pueda aumentar en poco tiempo. Además de otras distorsiones, consecuencia también directa de la nueva política fiscal puesta en marcha. Un aspecto que ya refleja el rendimiento del bono a 10 años.

Pues bien, de todo eso y de mucho más hablaremos esta semana en GloboEconomía. Alberto Bernal, principal responsable de Estrategia de XP Securities es nuestro invitado en una edición más del formato “GloboTemperatura”.

Para esta ocasión también hemos revisado la desaceleración que en el primer trimestre de 2018 ha tenido la economía europea –que de momento no parece muy seria ni preocupante–, del estado de salud de las grandes economías de Asia –es decir, la de China y Japón–, y por supuesto de nuestra región y algunos mercados emergentes destacados.

