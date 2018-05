La última noche de soltera de Markle y el papel de sus padres: revelan más detalles de la boda real

(CNN) - El príncipe Enrique y Meghan Markle han revelado más detalles sobre su boda, incluyendo el rol de los padres de la novia, la duración de su luna de miel y cómo planean homenajear a la mamá de Enrique, la princesa Diana.

Doria Regland y Thomas Markle, los padres de Megan, que se separaron cuando ella era muy joven, asistirán a la boda. Días antes del evento, llegarán a Gran Bretaña y pasarán un tiempo con la familia real británica, entre ellos la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, según Jason Knauf, secretario de comunicaciones del príncipe Enrique.

Megan pasará su última noche de soltera en un hotel en una ubicación no revelada.

Luego, en la mañana del sábado 19 de mayo, un coche llevará a Markle y a su madre al Castillo de Windsor antes de que su padre la acompañe por el pasillo de la Capilla de San Jorge a las 12:00 p.m. (7:00 a.m. ET).

Knauf dijo que Markle está “encantada de tener a sus padres a su lado en esta importante y feliz ocasión”.

Markle ha optado por no tener dama de honor, dijo Knauf. “Ella tiene un grupo de amigos muy cercanos y no quería elegir uno sobre el otro”.

Enrique también está “entusiasmado” por involucrar a la familia por parte de su madre en la boda. Los tres hermanos de la princesa Diana, que murió hace dos décadas en un accidente vehicular, fueron invitados. Su hermana mayor, Lady Jane Fellowes, hará una lectura.

Meghan y Enrique no irán a su luna de miel inmediatamente después de la boda. Ellos se comprometieron a asistir a un compromiso público la semana posterior a la ceremonia.

¿Qué pasará el día de la boda?

Knauf alertó que se espera que Windsor esté increíblemente ocupado ese día, y recomienda que aquellos que esperan tener un lugar en la ruta de la procesión lleguen con suficiente anticipación.

El príncipe Enrique y Markle invitaron a 1.200 personas del público al Castillo de Windsor. Se espera que esos invitados lleguen alrededor de las 9 a.m., hora local. (4:00 a.m., ET).

Los invitados principales de la boda llegarán entre las 9:30 a.m. y las 11:00 a.m. (4:30 a.m. y 6 a.m. ET). Los invitados llegarán a la Torre Redonda del castillo de Windsor en coche y se les verá caminando hacia la Puerta Sur de la Capilla de San Jorge.

Miembros de la familia real empezarán su camino hacia la ceremonia desde las 11:20 a.m. (6:20 a.m. ET) y entrarán a la Capilla de San Jorge a través del Pórtico Galileo. Algunos miembros de la familia real llegarán a pie mientras que otros lo harán en auto, dijo Knauf.

Enrique y su hermano, el príncipe Guillermo, que será su padrino de bodas, están programados para llegar a la capilla a pie. Entrarán por la entrada oeste, para permitirles saludar a unos 200 representantes de organizaciones de caridad que se reunirán en el Claustro de la Herradura.

Mientras empiezan las llegadas, Meghan dejará el hotel junto con su mamá. Viajarán al castillo a través del largo camino para que el público reunido allí pueda ver el auto en el que van, mientras pasan, agregó Knauf.

El auto se detendrá en el castillo para dejar que la madre de Markle salga del auto. Ella también entrará a través de los escalones del lado oeste.

Revive en este video la boda real de los duques de Cambridge

Knauf dice que la ceremonia durará una hora. Cuando termine, la pareja de recién casados saludará a los 200 representantes de las compañías de caridad del príncipe Enrique.

Miembros cercanos a la familia también estarán afuera mientras la pareja camina hacia el carruaje para la procesión de Windsor.

Para este momento, la congregación también habrá salido de la capilla para ver partir la procesión antes de dirigirse a la recepción en el Salón de San Jorge. Todos los invitados asistirán a la recepción, llevando los elementos públicos del evento a un cierre.

El último gran momento del día llegará cuando los recién casados dejen el Castillo de Windsor para su recepción nocturna que está programada para llevarse a cabo en la Frogmore House, una casa campestre al sur del Castillo de Windsor.