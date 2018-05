McCain le dijo a sus amigos que quiere a Obama y Bush en su funeral, a Trump no, según NYT

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden hizo recientemente un viaje a Arizona para visitar a McCain, reportó The New York Times

Washington (CNN) - El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden hizo recientemente un viaje a Arizona para visitar al senador John McCain, quien batalla contra el cáncer, y dijo que este estaba "preocupado sobre el estado del país", reportó el sábado el diario The New York Times.

Biden describió al Times la visita, realizada el pasado domingo, de esta forma: "John sabe que se encuentra en una situación muy, muy, muy precaria, y aún así sigue preocupado por el estado del país". Biden le dijo al diario que él y McCain hablaron "sobre cómo nuestra reputación internacional está siendo dañada y hablamos sobre la necesidad de que la gente se levante y hable".

McCain fue diagnosticado con cáncer cerebral el año pasado y se encuentra en su casa de Arizona recuperándose de los efectos relacionados con su tratamiento.

Tanto el expresidente George W. Bush como el expresidente Barack Obama han sido invitados a ofrecer discursos en el funeral de McCain, confirmaron a CNN personas cercanas a ambos expresidentes y una fuente cercana al senador. McCain compitió sin éxito contra Bush por la candidatura presidencial republicana en el 2000 y se enfrentó a Obama en las elecciones presidenciales de 2008.

No se espera que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea invitado al funeral, confirmó una fuente cercana a McCain.

Otra persona cercana a McCain dijo: "No sabemos cuánto tiempo le queda ... pero oremos porque siga siendo una conciencia para este país".

NBC reportó previamente las invitaciones hechas a Bush y Obama.

The New York Times reportó que no se espera que Trump sea invitado al funeral de McCain, al que sí acudiría el vicepresidente Mike Pence. El funeral se realizaría en la Catedral Nacional en Washington.

Dana Bash y Jeff Zeleny de CNN contribuyeron con este reporte