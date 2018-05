El problema de la India con las violaciones: ¿se sienten seguras las mujeres?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Una serie de casos de brutales violaciones en la India ha conmocionado al país hasta su núcleo, colocando nuevamente el tema de la violencia sexual en la agenda nacional.

Los incidentes, incluyendo dos presuntos ataques no relacionados a niñas de 16 y ocho años, han dado lugar a protestas comparables a las manifestaciones que siguieron a la muy publicitada violación en grupo de una estudiante universitaria en Delhi en 2012.

Igual que hace seis años, los ataques han desatado demandas de leyes contra la violación que sean más estrictas.

Respondiendo al enfado, el gabinete de la India ha aprobado una orden ejecutiva que introduce la pena de muerte para violadores de niñas menores de 12 años. El cambio en la ley aún espera la aprobación del parlamento.

Pero en un país con más de 1.3000 millones de personas, donde las mujeres representan el 48% de la población, ¿qué es lo que quieren las mujeres indias?

CNN habló con cinco mujeres de la capital, Nueva Delhi, y les preguntó sobre su punto de vista. Algunas de sus respuestas han sido editadas por cuestiones de estilo y fluidez.

"Todo el país está encasillado como país de violaciones"

Como mujer, ¿te sientes segura en la India?

Sinceramente, soy algo escéptica y no me gusta generalizar, pero no. No me siento segura en la India. Teniendo en cuenta que cada momento hay algo que está ocurriendo. No exactamente violaciones, pero hay muchos casos de acoso, abuso y agresión sexual. Es básicamente la mirada del hombre. Es brutal. Tú sales, llevas pantalones cortos y la gente te mira de arriba a abajo. Creo que es algo básico que te hace sentir insegura.

¿Cómo crees que deberían ser castigados esos hombres que han sido violentos sexualmente contra mujeres? ¿Y por qué?

Castrarles. No creo que necesite añadir nada a eso.

¿Cuál es el lugar en la India para las mujeres en comparación con el de los hombres?

Creo que estamos subordinadas de muchas maneras, no solo en el puesto de trabajo o en casa. Hay un tipo de subordinación que ocurre cada momento. Te levantas, sales a la calle y eres objeto de esas normas y regulaciones. No creo que sean equitativas de ningún modo.

Hay alrededor de un 5% de la población que ha superado o trascendido a esas regulaciones, pero aún hay mucha población que necesita romper ese caparazón.

¿Qué crees que el gobierno de la India debería hacer para proteger a las mujeres?

Juicios rápidos. Creo que eso es lo principal ahora mismo. Si hablas de la violación de la niña de 8 años, o del caso en Uttar Pradesh, todo es tan relajado, tan descuidado. Realmente necesitan tener un enfoque práctico para la violación y el acoso sexual.

Sobre la cobertura global a los recientes casos de violación, ¿qué quieres decir al mundo sobre cómo la India trata a las mujeres?

Sin dudarlo, esto es realmente desafortunado porque de muchas maneras estamos yendo y nos estamos presentando con una luz completamente diferente. Cuando ocurren casos como este, todo el país se encasilla como un "país de violaciones". Cuando la gente nos visita, las mujeres reciben instrucciones explícitas para "llevar la ropa adecuada" y "no mirar alrededor". Creo que eso es desafortunado porque la India es mucho más.

"Sólo me siento segura en este barrio"

Como mujer, ¿te sientes segura en la India?

Solo me siento segura en este barrio. Al menos todos nos conocemos.

Las mujeres no se sienten seguras porque el crimen se ha incrementado tanto y de tal manera que nadie las escucha, especialmente durante este gobierno. Nadie está a salvo bajo el mandato de Modi [el primer ministro de la India, Narendra Modi, líder del partido gobernante Bhartiya Janata].

¿Cómo crees que deberían ser castigados esos hombres que han sido violentos sexualmente contra mujeres? ¿Y por qué?

Estas cosas han estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero nada como lo que está pasando ahora bajo este gobierno. Todo el mundo está tenso: ser una chica joven o una mujer mayor que sale de casa no es seguro.

Si todos los países siguen el ejemplo de las leyes de Medio Oriente, entonces no habrá delito, pero no pueden hacerlo aquí, porque este no es un país musulmán.

Lo vi en las noticias: un político del BJP [el partido gobernante, Bhartiya Janata Party] que en un país tan grande como la India, si ocurren uno o dos incidentes como estos [niña de ocho años violada y asesinada en Jammu y Cachemira] , no deberíamos hacer un problema de estas cosas. Si su hija o hermana, o su nieta se enfrentan a estas cosas, ¿qué dirá su corazón entonces? No considera la hija de otra persona la suya, y dice que no haga un problema con estas cosas.

Si miras a Delhi, Uttar Pradesh o la India por completo, no se está impartiendo justicia y nadie está dispuesto a decir la verdad o incluso a aceptar la verdad, y nadie valora lo que decimos. No importa cuál sea la religión de la persona, ya sea hindú, musulmana, sij o cristiana, una persona culpable será culpable y no debe haber piedad para esa persona.

¿Cómo explicas estos temas a chicas jóvenes?

Las chicas jóvenes no saben qué será de ellas en el futuro. Son pequeñas y mientras ellas crecen nosotras les explicamos las cosas. Ellas no conocen la diferencia entre el bien y el mal.

Mira lo que ocurrió con el caso de la niña de ocho años. Me siento triste porque no importa quién sea, ella era hija de un humano y mira lo que estos monstruos le hicieron. Mi corazón llora y lloro con lágrimas llenas de sangre. Y la gente está de pie con ella, y no es que ella fuera la hija de una familia musulmana, personas de todas las religiones la están apoyando a ella [y a su familia]. Yo digo que ellos [los culpables] deberían ser ahorcados.

"No me siento cómoda con la pena de muerte para violadores, incluso si la víctima tiene menos de 12 años"

Como mujer, ¿te sientes segura en la India?

Me siento tan segura o insegura como la ciudad me hace sentir. Pero hay ciertos puntos en los que yo definitivamente me siento segura y hay momentos en los que siento que sería inseguro para mí estar en ciertos lugares de la ciudad. Es subjetivo.

¿Cómo crees que deberían ser castigados esos hombres que han sido violentos sexualmente contra mujeres? ¿Y por qué?

Hay dos partes aquí. En lo que respecta al castigo, es más una reacción que aparece más tarde. Prefiero enfocarme en cómo podemos hacer que sea más seguro para todo tipo de personas existir.

Más que un castigo, diría un cierto tipo de reforma, sabiendo que las mujeres pueden acceder a espacios públicos y hacer lo que quieren hacer, merodear y tomar riesgos.

Siento más que un castigo, deberíamos tener una sensibilización de género para hacer que los espacios públicos sean más equitativos. Y si se refiere al castigo, me siento muy, muy incómoda con la pena de muerte por violación, incluso si se trata de víctimas menores de 12 años.

¿Cuál es el lugar en la India para las mujeres en comparación con los hombres?

Esta es una pregunta muy malintencionada, porque es muy intersectorial. El lugar de una mujer de clase alta en la India es un mejor lugar, ella tiene más acceso a los espacios públicos que un hombre de clase baja.

Una mujer de clase alta tiene mejor voz y participación en la economía, democracia y política comparada con una mujer de clase baja.

Hay mucha segregación con diferentes castas, diferentes clases con respecto al origen social del que vienes. Hay acceso diferencial, hay un posicionamiento diferencial disponible para diferentes tipos de personas, no solo entre los géneros, sino también dentro de los géneros.

¿Qué crees que el gobierno de la India debería hacer para proteger a las mujeres?

"Proteger a las mujeres" es una actitud muy paternalista y condescendiente. Si bien entiendo de dónde viene esa pregunta, en lugar de protección, debería permitir que las mujeres asuman riesgos [que] debemos enfatizar. Porque cuando decimos "protección", también estamos diciendo que hay algo de lo que necesitan ser protegidas.

Pese a que estoy de acuerdo en que debe haber un marco legal que dé a las mujeres el derecho a ejercitarse cuando sienten que han sido marginadas, al mismo tiempo, una cultura de protección siempre les dirá a las mujeres que: "Este es un espacio seguro. Necesito estar aquí" y "No hagas esto, esto no es seguro para ti".

Así que mejor que protección, diría que un acceso equitativo para hombres u mujeres y otros géneros es más importante, no solo la protección.

Sobre la cobertura global a los recientes casos de violación, ¿qué quieres decir al mundo sobre cómo India trata a las mujeres?

La idea de "la India tratando a las mujeres" sirve para historias enfoques y titulares. No es que la India no esté tratando de luchar. India está luchando con cuestiones de género tanto como cualquier otro país.

Estamos luchando contra eso mucho más, especialmente con hombres que no pueden tratar con mujeres en espacios públicos. Los hombres no saben cómo lidiar con su masculinidad. Muchos casos de violación en la India están sucediendo con hombres conocidos por la víctima, no extraños, por lo que hay algo más en juego aquí. La India está luchando tanto como cualquier otro. Espero ver un futuro mejor.

"Los medios lo están mostrando quizás demasiado"

Como mujer, ¿te sientes segura en la India?

Sí. Basado en lo que yo siento, no he tenido esa impresión hasta ahora. Yo tomo el metro y es seguro. Mi ambiente de trabajo es limpio también.

¿Cómo crees que deberían ser castigados esos hombres que han sido violentos sexualmente contra mujeres? ¿Y por qué?

Porque hacen cosas equivocadas a niñas. Recientemente, con lo que pasó con la niña de ocho años de Jammu y Kashmir: ella era una niña y le hicieron cosas horribles. La ley india, comparada con otras, no es lo suficientemente estricta, es un proceso muy largo. Se tiene que hacer más y tiene que ser meticulosamente castigado.

En países extranjeros, cosas como estas no ocurren, la gente tiene miedo. La gente ni siquiera mira a las mujeres de ese modo. Eso debería ocurrir aquí también. Los hombres deberían tener miedo.

¿Cuál es el lugar en la India para las mujeres en comparación con los hombres?

En mi casa la educación es lo más importante porque es donde las mujeres conseguimos más oportunidades para avanzar.

Mis padres no saben leer ni escribir. Soy la primera graduada en mi familia. Mi padre realmente me animó a estudiar y trabajar. En la comunidad musulmana en la que vivo, soy la única mujer que trabaja. No tuve ningún problema. Las mentalidades han cambiado.

Mi padre está muy orgulloso de que yo estudiara y que ahora trabaje. Estoy casada y sigo trabajando. Mi marido y su familia también están felices.

Sobre la cobertura global a los recientes casos de violación, ¿qué quieres decir al mundo sobre cómo la India trata a las mujeres?

Todo el mundo conoce cuál es la situación de las mujeres en la India. Para unas pocas mujeres está bien, pero si hablas con mujeres de categorías inferiores o de pueblos, la situación es realmente mala. Ninguna está alfabetizada.

Los medios lo están mostrando quizás demasiado. Tomemos el caso de la niña de ocho años. Nadie estaba haciendo nada por ella. Todos pusieron hashtags en WhatsApp. Ese día, iba en dirección a India Gate [un monumento en Delhi]. La gente no estaba allí para mostrar apoyo sino para tomarse selfies con Rahul y Priyanka Gandhi [el líder de la oposición de la India y su hermana]. Todos tomaron pancartas y pensaron que estarían en la televisión y se harían famosos. Nadie sintió el dolor. Todos lo disfrutaron y se sintió como un chisme.

"Hay mucho miedo en mi interior"

Como mujer, ¿te sientes segura en la India?

Es un tema de desgracia para nosotras.

Ellos [el gobierno] dicen "beti bachao, beto padaho" [salva a la hija, educa a la hija"]. Cuéntame una cosa: ¿dónde están las hijas seguras?

Hay chicas jóvenes que trabajan y por ello salen a la calle, entonces la gente dice que ellas están fuera en mitad de la noche y que por eso pasan las cosas. Entonces, ¿cuál es el error de estas chicas?

Incluso yo soy una madre y puedo sentir totalmente por lo que están pasando los padres de la víctima de ocho años. Y mañana puede pasar conmigo también. Incluso si soy la madre de una niña de 10 años, ella va a la escuela, ¿hasta dónde la seguiré?

¿Cómo crees que deberían ser castigados esos hombres que han sido violentos sexualmente contra mujeres? ¿Y por qué?

Hay mucho miedo en mi interior. Siento que todo está mal y que esto nunca debería ocurrir. El castigo debe ser entregado mano a mano, no debe haber demoras y los casos no deberían continuar años. Gente como estos [los culpables] deberían ser ahorcados.