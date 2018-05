El científico de 104 años David Goodall pone fin a su vida

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Un científico australiano de 104 años que había hecho campaña para la legalización de la muerte asistida en su país de origen ha terminado su vida en una clínica suiza, dijo un representante del grupo de eutanasia Exit International.



David Goodall, un respetado botánico y ecologista, murió el jueves en la clínica Life Circle en Basilea, Suiza, después de administrar una droga letal bajo la guía de médicos.

Exit International, que representaba al científico, dijo que Goodall falleció mientras escuchaba la Sinfonía número 9 de Beethoven.

El abuelo de 12 había recaudado más de 20.000 en donaciones del público para ayudar a financiar su viaje a Europa desde Perth, Australia, a principios de este mes.

En declaraciones a CNN el martes, dos días antes de su muerte, Goodall dijo que su vida dejó de ser agradable "hace cinco o diez años", en parte debido a su movilidad y su falta de visión.

"Mi vida ha estado en el campo (trabajando), pero ahora no puedo salir al campo", dijo Goodall, que necesita una silla de ruedas y un bastón para caminar, durante una entrevista en su hotel de Basilea.

"Me encantaría volver a caminar entre los arbustos y ver qué hay a mi alrededor", agregó el padre de cuatro hijos, que durante su larga vida tuvo tres esposas.

"Todavía puedo disfrutar del canto de los pájaros", agregó. "Pero mi falta de visión lo afectaría seriamente".

Goodall le dijo a CNN que habría preferido haber muerto cuando perdió su licencia de conducir en 1998, y agregó que la pérdida de independencia en el 94 fue un gran momento en su vida.

"A mi edad, me levanto por la mañana. Como el desayuno. Y luego simplemente me siento hasta la hora del almuerzo. Luego almuerzo un poco y simplemente me siento. ¿Para qué sirve eso?", dijo el científico, que no parecía haber perdido su sentido del humor este martes, cuando vestía un suéter una inscripción "Envejeciendo sin elegancia".