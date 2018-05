Georgina Chapman, exesposa de Harvey Weinstein, rompe su silencio: "Es un momento de luto"

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Georgina Chapman, la esposa separada de Harvey Weinstein, habló por primera vez desde que su esposo fue acusado por más de 80 mujeres de acoso y abuso sexual.

En una entrevista con Vogue, Chapman sostiene que no tenía conocimiento del presunto acoso sexual o abusos, y ni siquiera se dio cuenta de que era le infiel en su propio matrimonio.

Weinstein ha negado repetidamente las acusaciones de "sexo no consentido".

"Eso es lo que hace esto tan increíblemente difícil: yo pensaba que tenía un matrimonio feliz. Amaba mi vida", contó Chapman. "En absoluto [ella sospechó sobre que él le era infiel]. Nunca. Por una cosa: él viajaba constantemente. Y yo nunca he sido una de esas personas obsesionadas con dónde está alguien".

Incluso la editora jefe de Vogue, Anna Wintour, declaró en su carta de editora de junio que está "convencida" de que Chapman no estaba al tanto de la supuesta mala conducta de Weinstein.

"Estoy firmemente convencida de que Georgina no tenía idea sobre el comportamiento de su marido; culparla por algo de eso, como muchos lo han hecho en nuestra era digital de gladiadores, está mal", escribió Wintour. "Creo que no se debe responsabilizar a una persona por las acciones de su pareja. Lo que Georgina debería recibir es nuestra compasión y comprensión".

Weinstein se encuentra actualmente bajo investigación por presuntos delitos sexuales en Nueva York, Los Ángeles y Londres.

Después de que la noticia apareciera por primera vez en The New York Times y The New Yorker el otoño pasado, Chapman dijo que su cabeza estaba "dando vueltas".

"Perdí 4,5 kilos en cinco días. No pude retener la comida", dijo. "Pasaron alrededor de dos días [para procesar las noticias]. Mi cabeza estaba dando vueltas. Y fue difícil porque el primer artículo era sobre un tiempo antes de que yo lo conociera, así que hubo un minuto en el que no pude tomar una decisión informada. Y luego las historias se expandieron y me di cuenta de que este no era un incidente aislado. Y sabía que tenía que alejarme y sacar a los niños de aquí".

Chapman se casó con Weinstein en 2007 y juntos tienen dos hijos pequeños. Ella anunció en octubre que se separaría de Weinstein.

"Tengo momentos de ira, tengo momentos de confusión, ¡tengo momentos de incredulidad!", contó Chapman. "Y tengo momentos en los que solo lloro por mis hijos. ¿Cuáles van a ser sus vidas? ¿Qué van a decirles las personas? Es como, es que ellos aman a su padre. Lo aman. No puedo soportarlo por ellos."

Chapman, cofundadora de la casa de moda de alta gama Marchesa, dijo que se propuso no asistir a eventos públicos o incluso ser vista desde octubre.

"Estaba tan humillada y tan rota", dijo. "No pensé que fuera respetuoso salir. Pensé, ¿quién soy yo para estar desfilando con todo esto pasando? Todavía es muy, muy crudo. Estaba caminando por las escaleras el otro día y me detuve. Fue como si todo el aire me hubiera salido de los pulmones".

El escándalo también llevó a su decisión de cancelar el desfile de Marchesa en enero.

"No pensamos que fuera apropiado dada la situación", agregó Chapman. "Todas las mujeres que han sido heridas merecen dignidad y respeto, así que quiero dedicarle el tiempo que se merece. Es un momento de duelo, de verdad".

Aunque está llegando a un acuerdo sobre el final de su matrimonio y planeando un futuro libre de Weinstein con sus hijos. Quiere que todo el mundo sepa que no está buscando a nadie que le tenga lástima.

"No quiero ser vista como una víctima", dijo. "Porque no creo que lo sea. Soy una mujer en una situación difícil".