5 incidentes racistas contra hispanos que causaron indignación en EE.UU.

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Un nuevo incidente racista ha causado indignación en EE.UU. este jueves. Un hombre que algunos identificaron como un abogado fue grabado mientras reprendía a los empleados y clientes por hablar español en un restaurante de Nueva York.



MIRA: Hombre amenaza a empleados por hablar español: "Mi próxima llamada será a ICE"

CNN ha llamado y dejado mensajes en el bufete de abogados que el hombre aparentemente posee pero no ha recibido respuesta. Después del incidente, la gente inundó las cuentas de las redes sociales de la firma de abogados con mensajes de rechazo.

Cada vez se han hecho más visibles los incidentes racistas gracias a las redes sociales, donde muchas veces las grabaciones se vuelven virales

Estos han sido algunos de los episodios de los últimos años que han causado indignación

1. Video de episodio de intolerancia contra salvadoreña en Estados Unidos se vuelve viral

"¡Habla en inglés! ¡Queremos inglés! ¡Devuélvete a España!", le dijo una mujer a otra en un restaurante en Los Ángeles el 31 de julio de 2015. La mujer que gritaba se dirigía a la madre de Carlos Steven Vásquez, salvadoreña.

Vásquez grabó el video y lo publicó en Facebook, donde rápidamente obtuvo millones de reproducciones.

"Ella no es de España", intercedió Vásquez confrontando a la mujer que le gritaba a su madre.

"El español es de España. Yo he ido y por eso lo sé. Tú no has estado allá y por eso no sabes", replica la mujer.

La madre, afectada, le respondió que ella habla inglés, que trabaja limpiando oficinas, que no es basura y la llamó estúpida.

La mujer blanca no fue identificada.

2. Ataque verbal racista en una tienda de EE.UU.

Una mujer que fue captada en video lanzando insultos y comentarios racistas contra dos clientas que compraban en la popular tienda por departamentos JC Penney fue vetada del Centro Comercial en Louisville, Kentucky, donde ocurrió el incidente.

El episodio de diciembre de 2016 fue grabado por otra clienta y en el video se ve cómo la mujer les dijo en tono descompuesto que regresaran a su país, tras acusarlas de presuntamente haberse saltado su lugar en la fila.

Representantes del Centro Commercial Jefferson y la tienda JC Penney calificaron el episodio de decepcionante y alarmante. En un comunicado, JC Penney dijo: “Lamentamos que espectadores inocentes —otros clientes y un empleado de JC Penney— hayan sido objeto de comentarios tan discriminatorios. No toleramos de forma alguna este comportamiento en nuestras tiendas y estamos trabajando con nuestros empleados asegurarnos de que cualquier incidente futuro de esta naturaleza sea atendido rápida y apropiadamente”.

Los detalles:

3. Recibió una nota racista en lugar de propina

Una comunidad en Virginia se unió en torno a una camarera latina después de que ella recibiera una nota racista en lugar de una propina en agosto de 2016.

Sadie Elledge, de 18 años, dijo que inmediatamente se sintió incómoda cuando una pareja entró al restaurante Jess' Lunch en el centro de Harrisonburg en ese entonces.

"No quisieron hablar conmigo. Ellos simplemente asentían con la cabeza", le dijo la joven mesera a WHSV, afiliada de CNN.

Después de entregarles la cuenta a la pareja por dos gyros, bebidas y una ensalada griega, ellos firmaron y rápidamente salieron del restaurante.

A Elledge no le sorprendió que la pareja no dejar una propina, eso sucede a veces. Sin embargo, las palabras que escribieron en el lugar de la cuenta donde se pone la propina le dieron escalofríos: "Sólo le damos propina a ciudadanos".

A la pareja se le prohibió comer de nuevo allí.

4. "Vuelve a México"

En un Walmart de Arkansas, una compradora no identificada le dijo a una mujer que "volviera a México", y usó la palabra con "N" (una forma ofensiva de referirse a las personas negras en inglés) para dirigirse a otra mujer.

El incidente de mayo de 2017 se volvió viral en Facebook.

Walmart condenó el hecho en un comunicado diciendo que "respetan y valoran a cada una de las personas que visitan sus tiendas. No toleramos el lenguaje o las acciones de este cliente y estamos orgullosos de que nuestra empleada haya respondido apropiadamente pidiéndole que abandone la tienda.

Mira los detalles:



5. Un hombre insultó a un completo extraño por hablar español

En la misma semana de 2017, en un aeropuerto de Nevada, un hombre profirió insultos contra otro que hablaba en español por teléfono con su madre.

Héctor Torres hablaba por su móvil cuando un hombre comenzó a gritarle groserías por el idioma que estaba hablando.

"Explícame de nuevo qué te hice", le pregunta Torres al hombre.

"Hablar en p*** estúpido español aquí cuando todos los demás hablamos p*** inglés estadounidense", respondió.

Las autoridades intervinieron y los separaron. Torres no presentó cargos.

Así fue el momento:



¿Por qué pasa?

Según expertos consultados por CNN en 2017 cuando se produjo otro de estos episodios, la gente se siente envalentonada.

"Quiere decir que Estados Unidos está de vuelta en donde estaba... hace décadas. Ese tipo de cosas dejó de estar de moda con el movimiento de los Derechos Civiles; la campaña (del hoy presidente de Estados Unidos, Donald) Trump lo volvió a poner de moda", dijo el reverendo Joseph A. Darby, vicepresidente de la rama de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color en Charleston, Carolina del Sur.

Teresa Carrillo, científica política y profesora en el Departamento de Estudios Latinos de la Universidad Estatal de San Francisco dice que la hostilidad ilustra un sentimiento antiinmigrante en el país, que no es nuevo. La nación ha experimentado ataques de este tipo y lenguaje despectivo que han creado ambientes hostiles para los inmigrantes, incluyendo campañas antiinmigrantes que han precedido a deportaciones en la época de la Depresión, dijo.

Pero los celulares ahora lo traen "a nuestra consciencia en una forma mucho más emocional", añadió.