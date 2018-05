Meghan Markle confirma que su padre no irá a la boda

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Meghan Markle ha confirmado que su padre, Thomas Markle, no asistirá a su boda con el príncipe Enrique el sábado.



FOTOS | La boda real y 9 fantásticas formas de vivirla cerca o lejos de Meghan Markle y el príncipe Enrique

Sus comentarios llegan después de días de confusión sobre si él asistiría, y después de informes que se sometieron a una cirugía de corazón.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud", dijo Meghan Markle en un comunicado el jueves.

"Me gustaría agradecer a todos los que han ofrecido mensajes de apoyo generosos. Por favor, sepan cuánto Enrique y yo esperamos compartir nuestro día especial con ustedes el sábado".

MIRA: Falsos Meghan y Enrique causan locura en los jardines del Palacio de Kensington

A principios de esta semana, Thomas Markle citó la operación del corazón como su razón para no asistir a la boda y dijo que permanecería en el hospital unos días más.

En declaraciones al sitio web de entretenimiento de TMZ, dijo que "tardaría mucho tiempo en sanar".

Según los informes, había cambiado de opinión acerca de asistir a la ceremonia de la boda varias veces, ya que se vio envuelto en una controversia sobre la supuesta puesta en escena de una serie de fotos de sí mismo capturadas por un paparazzo estadounidense.