'Spiderman' recibirá la ciudadanía francesa después de rescatar a un niño de un balcón de París

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. Je l’ai également invité à déposer une demande de naturalisation. Car la France est une volonté, et M. GASSAMA a démontré avec engagement qu’il l’avait !

A post shared by Emmanuel Macron (@emmanuelmacron) on May 28, 2018 at 2:15am PDT