Los memes de la renuncia de Zinedine Zidane al Real Madrid

No voy a llorar

No voy a llora

No voy a llor

No voy a llo

No voy a ll

No voy a l

No voy a

No voy

No vo

No v

No

Ok, estoy llorando.

Gracias por todo Zidane. 2.5 años bastaron para hacer historia como técnico del Madrid. 9 títulos. 3 UCL consecutivas. 8/8 finales ganadas. Leyenda. pic.twitter.com/Sx4lg2OkUD

