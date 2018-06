Paolo Guerrero en Rusia 2018: la momia, su madre, su amor y 7 datos más que ningún peruano olvidará

No puedo creerlo que dolor saber de esta noticia , pero hay que tener FE todos los Peruanos ❤️ que mi hermano va salir de este momento y llegará al mundial . No nos pueden truncar este sueño que teníamos Ptm ...😞🤬 fuerzas @guerrero9 🙌🏽🙌🏽🙌🏽 #estamoscontigohermano #fuerzascarajo #tenemosunahistoriajuntos #todoelpaiscontigo #tenmuchaFE #prontojuntosbro #tequieroencantidad💪🏾⚽️💫

