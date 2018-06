Austria le gana a Alemania rumbo al Mundial (y le da esperanza a los mexicanos)

Austria, con presión alta y asfixiando a Kimmich le pegó 2-1 a Alemania. @DFB_Team NO ha podido ganar NINGUNO de sus últimos 5 partidos:

0-0 vs Inglaterra

2-2 vs Francia

1-1 vs España

0-1 vs Brasil

1-2 vs Austria.

Algo que no pasaba hace 30 años. OJO, no son invencibles. 🇲🇽 pic.twitter.com/GY4lah1Dbp

— Solo de Fútbol (@DeFutbolMX1) June 2, 2018