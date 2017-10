¿A quién trata peor Trump, a The New York Times o a CNN?

El presidente ejecutivo de The New York Times Mark Thompson dice que respecto a la libertad de prensa "no hemos visto señales más graves" más allá de las amenazas de Trump, pero que "en muchos países no es seguro ser periodista". Thompson opina sobre el caso de México y dice que las estadísticas "son impactantes".