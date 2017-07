Penal de Piedras Negras: el centro de operaciones de Los Zetas, pero no el único

"El Estado no puede decir que no sabía", opinan el obispo Raúl Vera y el analista Michael Chamberlin sobre la investigación de las operaciones criminales dentro del penal Piedras Negras en Coahuila. Piden que la Corte Penal Internacional "voltee a ver" las atrocidades de Los Zetas e intervenga porque "el gobierno federal no lo está haciendo".