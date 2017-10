Familia de Santiago Maldonado: Fue muy duro estar ocho horas al lado de un cuerpo

"No voy a decir que es Santiago o no es porque no lo puedo identificar", dice Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, en conferencia de prensa tras el hallazgo de un cuerpo en un río de Chubut. Dice además que "es muy raro que se halla encontrado ahí, hemos pasado por esos lugares y no había ningún cuerpo".