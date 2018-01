El expolicía Oscar Pérez murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela la mañana del lunes, una fuente de alto rango del gobierno venezolano informó a CNN. La fuente no quiso ser identificada al no estar autorizada para hablar del caso. El gobierno de Venezuela no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la muerte de Pérez. CNN no ha podido confirmar de manera independiente que Pérez murió. LEE MÁS