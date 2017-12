Maduro denuncia boicot a perniles navideños

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un complot en contra de su país para comprar piernas de cerdo, unos de los platos tradicionales para la navidad venezolana. El pernil estaba dentro de una canasta básica subsidiada por el gobierno. El canciller de Portugal, el país al que acusó Maduro de este boicot, comentó en un programa de radio sobre las acusaciones diciendo que el gobierno no tiene el poder de aplicar un sabotaje sobre el pernil de cerdo. "Vivimos en una economía de mercado, las exportaciones son competencia de las empresas. Yo vi esa noticia hace una hora. Por supuesto que preguntaré en nuestra embajada, tan pronto sea una hora razonable en Venezuela, qué pasó…Pero, por supuesto, no ha habido ninguna interferencia política porque el gobierno portugués no interfiere con el pernil de cerdo”, dijo.