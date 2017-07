Así acompañó la cantante venezolana Karina a su hijo transgénero

"A los cinco años fue el último vestido que yo le puse, y me dijo por favor no me hagas más esto", relata la cantante venezolana Karina al hablar con sinceridad sobre cómo fue su proceso como madre acompañando a su hija asumiendo su verdadera identidad sexual como varón.