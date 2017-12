Ledezma cuenta qué pasó la noche que lo sacaron de su casa

"Me defendí hasta que me tiraron en el cajón de la patrulla y me esposaron", dijo el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en EE.UU., al comentar el video del 1 de agosto cuando policías lo sacaron de su residencia donde cumplía arresto domiciliario.