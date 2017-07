Isaías Medina: Comunidad internacional debe hacer una intervención humanitaria en Venezuela

Isaías Medina renunció a su cargo como funcionario de la misión de Venezuela en la ONU en protesta al Gobierno de Maduro y habla en Conclusiones de qué va a hacer ahora que está fuera del Gobierno. "Me toca el papel que Venezuela me ponga enfrente, si es de activista, ese será el que me toca", dice Medina.