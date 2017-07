Sebastián Piñera: No me tome por una persona ingenua, usted no tiene canas

"Yo tengo canas en la cabeza, experiencia, por tanto no me tome por una persona ingenua", dijo el expresidente chileno, y candidato presidencial, Sebastián Piñera, en Conclusiones al comentar la compra del parque Tantauco en la isla Chiloé. Fernando del Rincón contestó a los señalamientos de Piñera: "Nunca lo tomaría como una persona ingenua, pero tampoco me tome usted como un periodista débil". Más: El contrapunteo entre Fernando del Rincón y el expresidente Sebastián Piñera