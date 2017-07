Ros-Lehtinen: Son "alarmantes" las críticas de Trump a Sessions

"Yo no sé si Trump está tratando de forzar a que Jeff Sessions deje su cargo, no creo que lo va a destituir", dice la congresista Ileana Ros-Lehtinen sobre las críticas que el presidente de EE.UU. ha lanzado contra su secretario de Justicia. Opina que se deben a que "Trump quiere controlar la investigación" sobre Rusia y que se "quedó sin información" al no participar Sessions en la investigación.