Expresidente de Costa Rica: Me honra que la dictadura en Venezuela me declare no grato

"Para un costarricense me es difícil imaginar un mayor homenaje, que ser declarado non grata por una dictadura", dice el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez al comentar su reacción por ser nombrado persona non grata por el gobierno venezolano junto a otros cuatro expresidentes latinoamericanos.