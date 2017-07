Estrenos de cine: "Wish Upon", "Lady MacBeth" y "War for the planet of the Apes"

En "Wish Upon" una cajita mágica concede todos los deseos de una chica, pero cuando tiene todo lo que quiso, la muerte empieza a acechar; una mujer busca mantener el fuego de una pasión extramarital en pleno siglo XIX en el filme "Lady MacBeth"; y al fin se estrena "War for the Planet of the Apes", donde veremos la guerra campal entre humanos y simios.