Lo que tienes que saber de Game of Thrones

SPOILER ALERT: si no has visto la sexta temporada, algunos detalles de la trama serán revelados en este video. Llegó el momento que muchos fanáticos esperaban. Después de trece largos meses regresa Game of Thrones a las pantallas y esto es lo que necesitas recordar para iniciar la séptima temporada.