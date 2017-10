"No voy a arriesgar mi vida por votar": elector reubicado en Venezuela

El oficialismo asegura que con la votación se impulsó la paz, pero la oposición aún no reconoce los resultados y exige mejores condiciones en las elecciones municipales pendientes. Entre los electores hay algunos decepcionados por la actuación del CNE y dicen que no votarán porque no confían en la autoridad electoral.